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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Представители ФИФА прокомментировали появление атрибутики с нацистской символикой к ЧМ-2018 (фото) (14)
Стеван Йоветич стал игроком "Монако"
Нападающий "Интера" Стеван Йоветич продолжит карьеру в "Монако", сообщает пресс-служба клуба.
Черногорец подписал с монегасками 4-летний контракт, до лета 2021 года. Сумма трансфера Йоветича не называется.
Черногорец подписал с монегасками 4-летний контракт, до лета 2021 года. Сумма трансфера Йоветича не называется.
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