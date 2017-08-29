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Стеван Йоветич стал игроком "Монако"

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич продолжит карьеру в "Монако", сообщает пресс-служба клуба.

Черногорец подписал с монегасками 4-летний контракт, до лета 2021 года. Сумма трансфера Йоветича не называется.
Теги: Йоветич Интер Монако Трансферы
Сегодня, 17:17
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