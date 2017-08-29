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"Наполи" отказался продавать Сапату в ЦСКА

Нападающий "Наполи" Дуван Сапата мог продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Sampdoria News.

Москвичи сделали предложение о трансфере 26-летнего колумбийца, но получили отказ.

Сапата близок к переходу в "Сампдорию".
Теги: Наполи ЦСКА Трансферы
Вчера, 21:46
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(3)
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
купите сапету вместо сапаты.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Valar (Вчера, 22:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Утка, его стоимость порядка 10 млн евро, а для российских клубов итого больше была бы, только газпромовский денежный мешок потянул бы. ЦСКА максимум парочку миллионов отжалеет, но скорее всего вообще никого не будет покупать, к сожалению


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:45) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
По питерски это называется провели по губам, и чучело бородатое со smile должно вылезти или нет
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:26) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
Если его цена больше 5 млн, то это утка

скорее гусь! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Если его цена больше 5 млн, то это утка
Регистрация: 6.01.2006
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