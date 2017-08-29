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Ануар Эль-Гази в ближайшее время может стать игроком "Спартака"

Полузащитник "Лилля" Ануар Эль-Гази может продолжить карьеру в "Спартаке". Как сообщает TMW, сделка может быть завершена в ближайшее время.

Москвичи согласовали с "Лиллем" трансфер 22-летнего голландца. На хавбека также претендовал "Милан".
Теги: Лилль Спартак Трансферы
Вчера, 23:21
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№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Надежда Промеса

Его Квинси звать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
за этого перца Спартак еще в 2016 10 мл давал. получается старую инфу вытащили. пару дней осталось до правды
Регистрация: 21.12.2010
№13 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надежда на Промеса


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Эль Гази не перейдет в Спартак,так как трансфер не согласовали с футболистом.Как сообщает ТНТ,теперь Эль Гази в больнице с приступом и не может тренироваться.

ТНТ это тот по которому Дом 2 кажут? flushed
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: fd65 (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удивително утинным выдался август нынче для СМ....))))

Цитата: Riders1990
Эль Гази не перейдет в Спартак,так как трансфер не согласовали с футболистом.Как сообщает ТНТ,теперь Эль Гази в больнице с приступом и не может тренироваться.

И с папой и мамой не согласовали, а также братьями, сестрами и прочими родственниками...)))))
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
судя по новостям уже на 2 состава игроков набрали )
Регистрация: 26.07.2014
№9 Написал: liasport433 (Вчера, 23:43) #
  • +3
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зайдите на спортс ру там на блогах такое пишут писец , не знаю ради чего но некоторые просто из воздуха сочиняют , видимо ради смеха, а некоторые копируют и выдают за себя
Регистрация: 19.06.2017
№8 Написал: conscience Санкт-Петербург (Вчера, 23:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Похоже будут играть теми кто есть.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№7 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эль Гази не перейдет в Спартак,так как трансфер не согласовали с футболистом.Как сообщает ТНТ,теперь Эль Гази в больнице с приступом и не может тренироваться.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: Зенит1982 Россия (Вчера, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 5.09.2012
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:31) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С усилением, спартак!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: pikaldi voronezh (Вчера, 23:29) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
шаурму будет делать в Тарасовке ,на базе

Походу пис да нам , на всех фронтах....
Регистрация: 25.01.2016
№3 Написал: Wheagle (Вчера, 23:26) #
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Ближайшее время уже судя по всему закончилось(((((


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ЗЕНИТ
Регистрация: 31.07.2017
№2 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
заипали
Регистрация: 20.11.2015
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ложь, п.издешь и промо акция
Регистрация: 22.09.2007
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