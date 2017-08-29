Ануар Эль-Гази в ближайшее время может стать игроком "Спартака"

Полузащитник "Лилля" Ануар Эль-Гази может продолжить карьеру в "Спартаке". Как сообщает TMW, сделка может быть завершена в ближайшее время.Москвичи согласовали с "Лиллем" трансфер 22-летнего голландца. На хавбека также претендовал "Милан".