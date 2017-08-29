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Эмре Мор перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Сельту"

Нападающий "Боруссии" Эмре Мор стал игроком "Сельты", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее в СМИ, сумма трансфера оценивается в € 13 млн.
Теги: Боруссия Сельта Трансферы
Вчера, 23:46
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