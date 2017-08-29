Эмре Мор перешёл из дортмундской "Боруссии" в "Сельту"

Нападающий "Боруссии" Эмре Мор стал игроком "Сельты", сообщает официальный сайт испанского клуба.Соглашение рассчитано на пять лет.Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее в СМИ, сумма трансфера оценивается в € 13 млн.