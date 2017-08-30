Игорь Шалимов: Не считаю, что Синицын ошибся в игре с "Црвеной Звездой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что у него нет вопросов по игре голкипера Андрея Синицына в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:2).– Вопросы возникали к тренеру вратарей, который все объяснил. Не считаю, что Синицын там ошибся. Но был бы молодцом, если бы выручил.– Нет. У вас не будет возможности проявить себя на таком уровне.