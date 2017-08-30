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Игорь Шалимов: Не считаю, что Синицын ошибся в игре с "Црвеной Звездой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что у него нет вопросов по игре голкипера Андрея Синицына в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:2).

– У вас есть вопросы к Синицыну, который пропустил два мяча?

– Вопросы возникали к тренеру вратарей, который все объяснил. Не считаю, что Синицын там ошибся. Но был бы молодцом, если бы выручил.

– Не считаете, что один из этих ударов мог взять даже я?

– Нет. У вас не будет возможности проявить себя на таком уровне.

СЭ
Теги: Шалимов Краснодар Синицын
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
ДАВНО..очень ..играл в Динамо Москва такой игрок ЛАРИН..имя не помню..его выпускали на 15-20 мин..он ВСЕГДА , если игра позволяла, вколачивал с 40 метров голешник..на моей памяти Спартаку моему за сезон 2 штуки положил ..
такие залетают или от случая..или БЫВАЕТ ВСЁ..
Регистрация: 6.09.2013
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