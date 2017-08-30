СМИ: Луан снова ответил отказом на предложение "Спартака"

Нападающий "Гремио" Луан вновь ответил отказом на предложение "Спартака", информирует R?dio Ga?cha. Форвард дал понять, что перейдет только в европейский топ-клуб."Гремио" собирается продлить текущий контракт с Луаном, чтобы игрок не ушел свободным агентом. Соглашение истекает в 2018 году.Ранее сообщалось, что представители "Спаратка" прилетели в Бразилию, чтобы уговорить Луана перейти в стан красно-белых и дали ему возможность подумать до 31 августа включительно.