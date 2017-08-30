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СМИ: Луан снова ответил отказом на предложение "Спартака"

Нападающий "Гремио" Луан вновь ответил отказом на предложение "Спартака", информирует R?dio Ga?cha. Форвард дал понять, что перейдет только в европейский топ-клуб.

"Гремио" собирается продлить текущий контракт с Луаном, чтобы игрок не ушел свободным агентом. Соглашение истекает в 2018 году.

Ранее сообщалось, что представители "Спаратка" прилетели в Бразилию, чтобы уговорить Луана перейти в стан красно-белых и дали ему возможность подумать до 31 августа включительно.
Теги: Луан Спартак
Сегодня, 08:52
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(3)
№14 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
...а было ли это?!

Цитата: Eugene24
За две недели до ЛЧ никого подписать не можем, это не Спартаку отказывают, а те кто ездит либо первый раз в жизни столкнулся с этим, либо идут игры ковровые. Так же тоже нельзя.

ну так сразу после завоевания чемпионства, толкового управляющего Жиркова сняли, который привел в Спартак : Промеса, Фернандо, Адриано, Селихова, Джикию!
...и Попова не задолго до этого тоже сняли! и поставиля Измайлова... получили в итоге Петковича с Пашаличем... и массу болтовни про Гарая с Луаном!
Регистрация: 23.03.2009
№13 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (2)

А что,за счет Федуна не слетать в командировку в Бразилию? Будет Лукойл банкротом, если станет так нефть качать, как эти селекционеры работают.
Регистрация: 29.08.2017
№12 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Eugene24
Понятное дело ФФП, (Зениту он не писан)

Цитата: Eugene24
Давно заметил что ни продать ни купить не могут, че за дельцы такие.

Цитата: Eugene24
а мы бесплатно отпускаем либо за копейки.

сам вписал зачем то сюда Зенит, сам же и опроверг. Вы не можете, Зенит может.


Ты читать на понимание то научись, не понимаешь ты, куда лезешь то? И вообще чего забыл здесь, давайте давайте....


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№11 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:07) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Оставьте уже впокое парня-он еще в футбол хочет поиграть
Регистрация: 26.09.2006
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Eugene24
Понятное дело ФФП, (Зениту он не писан)

Цитата: Eugene24
Давно заметил что ни продать ни купить не могут, че за дельцы такие.

Цитата: Eugene24
а мы бесплатно отпускаем либо за копейки.

сам вписал зачем то сюда Зенит, сам же и опроверг. Вы не можете, Зенит может.
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: макс SEPULTURA (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (3)

да и не нужна Спартаку эта макака дрессированная



Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да и Уй с ним!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:19) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты отказала мне три раза smirk
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:11) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вот приставучие свиньи confused он ведь раза три их накуй послал, один хрен лезут


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 09:10) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: pahitosik
Остались при своих совершенно без перспектив на всех фронтах...ждём 15 лет.

Н-да....оптимистом тебя не назовешь...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 09:05) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Остались при своих совершенно без перспектив на всех фронтах...ждём 15 лет.
Регистрация: 12.03.2014
№3 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 09:03) #
  • +4
  •  (4)

"Ты, отказала мне 2 раза, не хочу сказала ты..."
Уже достали всех с этими сказками. Скорее бы окно закрылось.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№2 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 09:03) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Привет от банка закрытие
Регистрация: 4.02.2011
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 09:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Быстрее бы уже закончилось ТО, достали честное слово! И этот Луан тоже, вместе с Гремио. Устроил хочу не хочу, кому это надо. И деятели Спартака ездят по миру позорятся, все время про..бали, теперь катаются как му.аки. Привезут из Бразилии хер пойми кого за 1,5 млн. с контрактом на 5 лет, и выхлопом в минус.
Родионов тоже нахера там сидит. Ни рыба ни мясо, рынок тяжелый у него. Жопу оторвать пробовал кроме как на награждение прийти. В общем ситуация с награждением Карреры теперь подтверждает что, терки какие-то или недопонимание имеет место быть. Направленное или случайное. В случайном все больше сомнений.
Понятное дело ФФП, (Зениту он не писан) но ведь все равно бюджет какой никакой имеется, речь не идет об усилении на 80 млн. можно и на 20 млн. достойно усилиться, а совместно с продажей кого-либо из нынешних и вполне реально состав подобрать. Давно заметил что ни продать ни купить не могут, че за дельцы такие.
Федуну необходимо задуматься об этом, бразилы вон конючат до последнего, а мы бесплатно отпускаем либо за копейки.
За две недели до ЛЧ никого подписать не можем, это не Спартаку отказывают, а те кто ездит либо первый раз в жизни столкнулся с этим, либо идут игры ковровые. Так же тоже нельзя.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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