СМИ: Роберто Манчини может покинуть "Зенит" из-за срыва трансфера Аймена Абденнура

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может покинуть Санкт-Петербург, передает Corriere dello Sport.Сообщается, что итальянский специалист остался крайне недоволен тем, что руководству питерцев не удалось приобрести защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, которого возьмет в аренду "Марсель".Как сообщает издания, Манчини раздумывает над тем, стоит ли ему продолжать работу в клубе.