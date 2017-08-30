Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Роберто Манчини может покинуть "Зенит" из-за срыва трансфера Аймена Абденнура

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может покинуть Санкт-Петербург, передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что итальянский специалист остался крайне недоволен тем, что руководству питерцев не удалось приобрести защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, которого возьмет в аренду "Марсель".

Как сообщает издания, Манчини раздумывает над тем, стоит ли ему продолжать работу в клубе.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 09:08
Напечатать
79
(10)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№79 Написал: kurbath тула (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
ВЛАДИМИРОМ МЕНЯ КЛИЧУТ! Владимиром.

Ржу не могу))
Владимирович?
Регистрация: 20.11.2015
№78 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
витька не успевает отбиваться, местный голубой лев прям в гневе и с вечной 2 по родному языку или вить, русский не твой родной?
Регистрация: 30.08.2009
№77 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: zen-it
Сдриснул отсюда дырявый!

У Вити через кожу проступили купола. Забился в виртуальном авторитете. Под реальной шконкой.
Регистрация: 3.03.2007
№76 Написал: Primus Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Осел тупой, тварь, мразь ипаная.

Тебя что, с работы уволили? Или жена ушла? Что ты такой гнилой?


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№75 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: zen-it
ВЛАДИМИРОМ МЕНЯ КЛИЧУТ! Владимиром.

Ну правильно - кличут Владимиром (погоняло, в будке наверное живет), а имя - Витя. Чего не сходится то, Вить???

На всякий "кличут" не всегда стоит отзываться. А тут ребята тебя знают, любят, можно сказать, с улыбкой смотрят на твои говно-кульбиты. Ты чего,Вить?

А то вдруг Шариком еще покличут.
Регистрация: 3.03.2007
№74 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Витя "лутший"!!!

— Так быстро летит время! — жалуется Вовочка маме, — Не успел проснуться, а уже опоздал в школу.
Регистрация: 21.12.2010
№73 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мало свинины на ветке! Где же вы свинки? по имени Витя-капля!

Цитата: Primus
Ты целику тут из себя не строй, шваль питерская. Как всякое дерьмо на оппонентов лить - вы первые. А тут ангелочка из себя состроил.
Ещё в обморок упади, ничтожество

Сдриснул отсюда дырявый!
Регистрация: 5.04.2017
№72 Написал: Primus Москва (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
Цитата: Радагаст
каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали.

какая же ты тварь раз про блокаду так пишешь

Ты целку тут из себя не строй, шваль питерская. Как всякое дерьмо на оппонентов лить - вы первые. А тут ангелочка из себя состроил.
Ещё в обморок упади, ничтожество


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№71 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Бананы ели твои предки-тупая макака мля)
Ни ума,ни куя-два слова выучил и мычишь тут сутками-гибон пидерский

А твои куи сосали! Устраивает такой ответ?
Регистрация: 5.04.2017
№70 Написал: ubica ubica (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: капля никотина
Витя "лутший"!!!

smile


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№69 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
В следующей серии нас ждет:

Бердыев вас ждет в сл. серии...)
Регистрация: 24.04.2009
№68 Написал: kurbath тула (Сегодня, 10:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Осел ты тупой!!! Откуда ты можешь знать, что ели мои предки?!

Бананы ели твои предки-тупая макака мля)
Ни ума,ни куя-два слова выучил и мычишь тут сутками-гибон пидерский
Регистрация: 20.11.2015
№67 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ты уже обздался- в нашей Лигочемпионской группе нет ни АЕКов, ни СентГалленов.

и вполне ещё можно сделать упор на КР.

вас же нет ни в одной лигочемпионской группе вообще.

Обтекай.

Ипать......все понятно с тобой...в фиолетовых очках... ну-ну!

Цитата: капля никотина
Витя "лутший"!!!

Соси! Как вы в Питере сосали!
Регистрация: 5.04.2017
№66 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:54) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: zen-it
(призерать)

Витя "лутший"!!!
Регистрация: 3.03.2007
№65 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
говорят (С) -древние персы, прежде чем пойти войной на таких же, не менее древних греков, припёрлись к Оракулу , чтоб узнать, чем закончится кипеш.
Оракул их выслушал и изрёк :
-
Цитата: капля никотина
Да уж....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№64 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:54) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: михалыч_71
Да не товарищь ты мне.

А когда свинья была человеку товарищем?!

Цитата: zenit4ik
Цитата: Радагаст
каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали.

какая же ты тварь раз про блокаду так пишешь

И эта ТВАРЬ!!! Еще пишет про (призерать)!!! Мрась ипаная!

Цитата: kuzz
Да вить - твои 3 класса церковно-приходской и ПТУ для умственно отсталых, прям орет из каждого твоего высера

Правда никому не нравится. Вот и тебе она, режет. Поэтому такие вот посты про 3 класса и т.д. п.п. Паскудник ты тупой!!! ВЛАДИМИРОМ МЕНЯ КЛИЧУТ! Владимиром.
Регистрация: 5.04.2017
№63 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 10:51) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Радагаст
каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали.

какая же ты тварь раз про блокаду так пишешь


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№62 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: kurbath
Чурка?))

Витька

Ты Витька муж Вальки!
Цитата: Радагаст
zen-it,
Эх, не хочется это говорить, но иногда приходится все ставить на свои места. Так вот: Товарищ, каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали. А сегодня ты разглагольствуешь о "черножопых" да "чурках".
Помни кто ты есть, будь скромней, и может быть, презирать таких как ты перестанут.

Осел ты тупой!!! Откуда ты можешь знать, что ели мои предки?! ты за своими предками смотри, и прикрой свою вафлю!!! Про (презирать), на мнение такого опущенца, как ты и тебе подобных мне всегда было покую!!! Когда, же до Вас это млять дойдет!?
Регистрация: 5.04.2017
№61 Написал: mustang (Сегодня, 10:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
В этом году Манчини выиграет Лигу Европы, в Следующем выиграет Лигу Чемпионов с Зенитом ,а потом уйдет Барселону тренировать

в питере вообше есть адекваты или один сброд?
Регистрация: 23.12.2015
№60 Написал: trent (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Радагаст
zen-it,
Эх, не хочется это говорить, но иногда приходится все ставить на свои места. Так вот: Товарищ, каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали. А сегодня ты разглагольствуешь о "черножопых" да "чурках".
Помни кто ты есть, будь скромней, и может быть, презирать таких как ты перестанут.

прям в точку написал, жизненно...+++


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№59 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Да вить - твои 3 класса церковно-приходской и ПТУ для умственно отсталых, прям орет из каждого твоего высера
Регистрация: 30.08.2009
№58 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Эх, не хочется это говорить, но иногда приходится все ставить на свои места. Так вот: Товарищ, каких-то два поколения назад твои предки крыс жрали. А сегодня ты разглагольствуешь о "черножопых" да "чурках".
Помни кто ты есть, будь скромней, и может быть, презирать таких как ты перестанут.
Регистрация: 4.06.2015
№57 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: kurbath
Чурка?))

Витька
Регистрация: 3.03.2007
№56 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 10:43) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: zen-it
Цитата: kurbath
Цитата: zen-it
В команде бардака!

Чурка?))

Цитата: kurbath
Цитата: zen-it
В команде бардака!

Чурка?))

Какие же вы тупые, это пизд-е-ц товарищи!
БАРДАК!!!! Так устроит?? Чурку в зеркале увидишь!!!

Да не товарищь ты мне.
Регистрация: 12.06.2017
№55 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Радагаст
Грамотный вброс информации. Манчини через свои источники передаёт Фурсенке "персональное кю". Теперь руководство Зе Гнида будет исполнять любой каприз итальянца. Вплоть до переименования Баклан-с***-арены в Стадио-Манчини smirk

Лучше в знатный свино.еп!! Очко зажило!?

Цитата: kuzz
В следующей серии "Капризы топчика" нас ждет: папаша Миллер падает ниц с криками на кого ты нас покинул, очередной транш в 100 лямов в офшор Тринидад и Тобаго дает повод мистеру задуматься... продолжение следует.

В следующий серии, как всеми от.е.ба.ный спортаг отправился в пердив!
А Федун с криками не виновааатаааа яяяя!!! Он (Каррера) сам взялся рулить за неделю до закрытия ТО, трансферами!
Регистрация: 5.04.2017
№54 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:38) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В следующей серии "Капризы топчика" нас ждет: папаша Миллер падает ниц с криками на кого ты нас покинул, очередной транш в 100 лямов в офшор Тринидад и Тобаго дает повод мистеру задуматься... продолжение следует.
Регистрация: 30.08.2009
№53 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Цитата: zen-it
В команде бардака!

Чурка?))

Цитата: kurbath
Цитата: zen-it
В команде бардака!

Чурка?))

Какие же вы тупые, это пизд-е-ц товарищи!
БАРДАК!!!! Так устроит?? Чурку в зеркале увидишь!!!
Регистрация: 5.04.2017
№52 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Если конечно сразу же сольетесь из КР и ЛЧ. То тогда может и не вылетите в ФНЛ. Вы же любите сразу с позором вылетать от всяких Сант-Галенах и Аеках на первых стадиях.


ты уже обздался- в нашей Лигочемпионской группе нет ни АЕКов, ни СентГалленов.

и вполне ещё можно сделать упор на КР.

вас же нет ни в одной лигочемпионской группе вообще.

Обтекай.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№51 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:35) #
  • +2
  •  (4)
online

Да уж....
Регистрация: 3.03.2007
№50 Написал: kurbath тула (Сегодня, 10:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
В команде бардака!

Чурка?))
Регистрация: 20.11.2015
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.