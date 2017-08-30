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Игорь Шалимов: мое увольнение? Галицкий оценивает не только результат

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал слухи о возможном увольнении после вылета команды из Лиги Европы.

– Что произошло сразу после встречи в Белграде? Вам предъявляли претензии, Галицкий готов был отправить в отставку?

– Он располагает полной информацией о команде: смотрит матч, потом пересматривает на видео, видит все тренировки. Какой я тренер, знают футболисты и руководство – те, кто наблюдает за занятиями, а не только следит за результатами. И Сергей Николаевич оценивает не только его.

– Чувствовали давление после поражения?

– Это эмоции болельщиков, соцсетей. Клуб же смотрит на статистику. "Краснодар" так удачно, как в этом чемпионате, еще не стартовал. Статистика ТТД хорошая, - цитирует Шалимова "СЭ".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 10:28
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№4 Написал: ubica ubica (Сегодня, 10:55) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Шалимова надо гнать... С таким составом и так слабо играть???


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:53) #
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online

Тогда просто на выход. С багажом.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:45) #
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online
Болеет за:
«Химки»
не успокаивай этим себя,это до поры до времени..для любого руководителя главное результат,впрочем это "ясный пень",))тем более для тренера футбольной команды и тем более для тебя...Кононов на твоих глазах в сутки 18 часов занят был работой в команде, в клубе,но нужен был результат.
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не, однозначно, результат не главное.... Там диугие, высокие отношения.....))))))
Регистрация: 3.12.2016
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