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Нобель Арустамян: переезд Смолова в Санкт-Петербург до конца лета вполне вероятен

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян высказался относительно возможного перехода нападающего Федора Смолова из "Краснодара" в "Зенит".

"Аренда Дзюбы в "Краснодар" и трансфер Смолова в "Зенит" – сюжеты, пусть и связаны между собой, развиваются параллельно. Переезд Федора в Санкт-Петербург до конца лета вполне вероятен.

Если вы смотрели встречу с "Динамо", где Смолов оформил дубль, то видели: Федор понимал, что это, возможно, его последняя игра в футболке краснодарского клуба. Я специально следил за тем, как Смолов обошел пол-стадиона, долго всем аплодировал, слышал овации в ответ. Это было красиво, искреннее и эмоционально. Хотя еще никто – даже сам Федор – не знает, как развернется ситуация.

"Краснодар" должен получить предложение, которое его устроит. Готов ли "Зенит" платить за Смолова 16 миллионов евро и пойдет ли "Краснодар" на компромисс – пока вопрос. Федор – нападающий топ-уровня для чемпионата России, но насколько "Зенит" готов на еще один дорогой трансфер? Полагаю, все упирается в Сергея Галицкого. Именно он решает, продавать игрока или нет", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
Теги: Смолов Зенит Арустамян Краснодар
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
А убогим поросям за 30-ку предлагали!))))
Регистрация: 5.04.2017
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