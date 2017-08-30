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"Халл Сити" заключил контракт с хавбеком сборной Австралии (фото)

"Халл Сити" объявил о подписании контракта с полузащитником "Бертона" Джексоном Ирвайном.

Сообщается, что команда Леонида Слуцкого пополнилась 24-летним австралийцем сроком на 3 года. В соглашение также входит опция продления еще на один сезон.

Теги: Халл Сити Трансферы
Сегодня, 13:04
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