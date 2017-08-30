"Халл Сити" заключил контракт с хавбеком сборной Австралии (фото)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сообщается, что команда Леонида Слуцкого пополнилась 24-летним австралийцем сроком на 3 года. В соглашение также входит опция продления еще на один сезон.
Сообщается, что команда Леонида Слуцкого пополнилась 24-летним австралийцем сроком на 3 года. В соглашение также входит опция продления еще на один сезон.
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