Игроков сборной России проверили на допинг

Восемь игроков сборной России подверглись тестам на допинг во время сбора на базе команды в Новогорске."В расположении сборной России в "УТЦ Новогорск" побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у 8 игроков.Это обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме", – сообщила пресс-служба национальной команды в твиттере.