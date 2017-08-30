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Игроков сборной России проверили на допинг

Восемь игроков сборной России подверглись тестам на допинг во время сбора на базе команды в Новогорске.

"В расположении сборной России в "УТЦ Новогорск" побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у 8 игроков.

Это обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме", – сообщила пресс-служба национальной команды в твиттере.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:12
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№5 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:55) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Можно было просто открыть майскор и посмотреть последние результаты, лет за 5) время бы сэкономили)
Регистрация: 31.03.2015
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Зачем?

Ищут следы санкционных продуктов


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: spartachandrey0705 (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какой смысл? Неужели они думают,что наши с допингом так играют, Если это правда, то боюсь представить наш реальный уровень .....
Регистрация: 25.08.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
Зачем?

ищут в крови следы пальмового масла.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 13:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем?
Регистрация: 8.08.2016
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