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Аймен Абденнур: "Зенит"? Когда позвонили из "Марселя", я сел в самолет и улетел

Новичок "Марселя" Аймен Абденнур рассказал, почему отказался от перехода в "Зенит".

"Я горд, что подписал контракт с "Марселем". Это очень удобно для меня и моей страны. "Зенит"? Да, это правда, я прошёл медицинское обследование, но, когда позвонили из "Марселя", я сел в самолёт и улетел.

Руди Гарсия сказал, что знает мои лучшие качества и я нужен команде, чтобы дать ей что-то большее. По сравнению с "Валенсией" это шаг вперёд. Я надеюсь расти здесь и провести удачный сезон, как это было в "Монако" или "Тулузе". Физически я готов", - цитирует Абденнура "Чемпионат" со ссылкой на Mercato365.com.
Теги: Абденнур Зенит Марсель
Сегодня, 13:55
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16
(3)
№16 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:15) #
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online

Цитата: bobon777
Нах не нужен,чёрень у нас не приживается! пшёл вон!

Где ты там черного увидел? Халк смуглее


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№15 Написал: bobon777 (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нах не нужен,чёрень у нас не приживается! пшёл вон!
Регистрация: 25.04.2014
№14 Написал: interested (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Грош ему и цена после такого поступка. Скатертью дорога. Считаю, нам повезло.
Регистрация: 18.10.2013
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
За такие поступки, могут и тебя потом кинуть.
Если честно, то защитник он не топовый. Да не плохой, но не топовый! А как поступил...то и слава богу что не перешел к нам.
Регистрация: 5.04.2017
№12 Написал: Maks Москва (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
после Валенсии Марсель шаг вперед??? удивительное мнение.


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№11 Написал: kurbath тула (Сегодня, 14:28) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Точно не нашей ориентации

Да не вашей
не голубой
Регистрация: 20.11.2015
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:21) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergeevich
Цитата: МАРТ
какой то он...вон Дзю, когда Зенит позвал, аж по шпалам...пешком..

Из Спартака куда угодно, хоть пешком.
Да только не всех зовут.
Зато к вам никто не едет ни за какие деньги laughing
Готовы в дубле Милана играть чем в основе Спартака wink

Вот что ты за кусок говна такой? Ни один ниже спартач не написал, что вам по губам провели. Но ты, чучело чухонское и здесь в сторону Спартака плюешь. Какие же вы, газообразно-безобразные то. Нелюди просто. Точно в аду гореть будете.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:19) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«МЮ»
красиво прокатил Манчину
Регистрация: 9.03.2017
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Насрать на все договоренности, одним словом араб


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Точно не нашей ориентации
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Новичёк (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он же араб. В Марселе рай для них. Ничего удивительного.
Регистрация: 2.08.2017
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:15) #
  • 0
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Цитата: МАРТ
какой то он...вон Дзю, когда Зенит позвал, аж по шпалам...пешком..

Из Спартака куда угодно, хоть пешком.
Да только не всех зовут.
Зато к вам никто не едет ни за какие деньги laughing
Готовы в дубле Милана играть чем в основе Спартака wink
Регистрация: 26.09.2015
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Марселе ему конечно будет комфортнее,город арабов.Там наверное и французов то и не осталось.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
какой то он...вон Дзю, когда Зенит позвал, аж по шпалам...пешком..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Пи....ц ! open_mouth взял и просто смотался ...
Регистрация: 18.06.2015
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Странный Аймен)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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