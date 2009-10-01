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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аймен Абденнур: "Зенит"? Когда позвонили из "Марселя", я сел в самолет и улетел
Новичок "Марселя" Аймен Абденнур рассказал, почему отказался от перехода в "Зенит".
"Я горд, что подписал контракт с "Марселем". Это очень удобно для меня и моей страны. "Зенит"? Да, это правда, я прошёл медицинское обследование, но, когда позвонили из "Марселя", я сел в самолёт и улетел.
Руди Гарсия сказал, что знает мои лучшие качества и я нужен команде, чтобы дать ей что-то большее. По сравнению с "Валенсией" это шаг вперёд. Я надеюсь расти здесь и провести удачный сезон, как это было в "Монако" или "Тулузе". Физически я готов", - цитирует Абденнура "Чемпионат" со ссылкой на Mercato365.com.
"Я горд, что подписал контракт с "Марселем". Это очень удобно для меня и моей страны. "Зенит"? Да, это правда, я прошёл медицинское обследование, но, когда позвонили из "Марселя", я сел в самолёт и улетел.
Руди Гарсия сказал, что знает мои лучшие качества и я нужен команде, чтобы дать ей что-то большее. По сравнению с "Валенсией" это шаг вперёд. Я надеюсь расти здесь и провести удачный сезон, как это было в "Монако" или "Тулузе". Физически я готов", - цитирует Абденнура "Чемпионат" со ссылкой на Mercato365.com.
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