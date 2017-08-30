Вячеслав Караваев: Вернусь ли я в Россию? Такой вариант возможен

Защитник чешской «Спарты» и дебютант сборной России поговорил после тренировки с журналистами на тему своего будущего и обстановки внутри сборной:- В сборной всё отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо».- Спокойно работал в клубе и спокойно отнесся к своему вызову. Надо стараться и работать дальше.- Пока я не могу ответить на этот вопрос, ещё два дня. Переход возможен, агент общается. Хочу ли вернуться в Россию? Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что никогда не вернусь в Россию.- Общались, конечно, это нормальная, здоровая конкуренция. Это нормально. Кто будет сильнее, тот и будет играть.- Лучше та, при которой можно больше атаковать. Лидеры сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это всё-таки чувствуется, - передает слова футболиста корреспондент