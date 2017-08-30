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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Караваев: Вернусь ли я в Россию? Такой вариант возможен
Защитник чешской «Спарты» и дебютант сборной России поговорил после тренировки с журналистами на тему своего будущего и обстановки внутри сборной:
- В сборной всё отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо».
- Вас долго не вызывали…
- Спокойно работал в клубе и спокойно отнесся к своему вызову. Надо стараться и работать дальше.
- Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Какие варианты, что будет дальше?
- Пока я не могу ответить на этот вопрос, ещё два дня. Переход возможен, агент общается. Хочу ли вернуться в Россию? Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что никогда не вернусь в Россию.
- Когда вы уходили из ЦСКА один из причин была конкуренция с Фернандесом. Теперь вы с ним в сборной. Общались?
- Общались, конечно, это нормальная, здоровая конкуренция. Это нормально. Кто будет сильнее, тот и будет играть.
- Какая для вас тактическая схема предпочтительнее?
- Лучше та, при которой можно больше атаковать. Лидеры сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это всё-таки чувствуется, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
- В сборной всё отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо».
- Вас долго не вызывали…
- Спокойно работал в клубе и спокойно отнесся к своему вызову. Надо стараться и работать дальше.
- Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Какие варианты, что будет дальше?
- Пока я не могу ответить на этот вопрос, ещё два дня. Переход возможен, агент общается. Хочу ли вернуться в Россию? Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что никогда не вернусь в Россию.
- Когда вы уходили из ЦСКА один из причин была конкуренция с Фернандесом. Теперь вы с ним в сборной. Общались?
- Общались, конечно, это нормальная, здоровая конкуренция. Это нормально. Кто будет сильнее, тот и будет играть.
- Какая для вас тактическая схема предпочтительнее?
- Лучше та, при которой можно больше атаковать. Лидеры сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это всё-таки чувствуется, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
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