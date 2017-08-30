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Вячеслав Караваев: Вернусь ли я в Россию? Такой вариант возможен

Защитник чешской «Спарты» и дебютант сборной России поговорил после тренировки с журналистами на тему своего будущего и обстановки внутри сборной:

- В сборной всё отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо».

- Вас долго не вызывали…

- Спокойно работал в клубе и спокойно отнесся к своему вызову. Надо стараться и работать дальше.

- Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Какие варианты, что будет дальше?

- Пока я не могу ответить на этот вопрос, ещё два дня. Переход возможен, агент общается. Хочу ли вернуться в Россию? Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что никогда не вернусь в Россию.

- Когда вы уходили из ЦСКА один из причин была конкуренция с Фернандесом. Теперь вы с ним в сборной. Общались?

- Общались, конечно, это нормальная, здоровая конкуренция. Это нормально. Кто будет сильнее, тот и будет играть.

- Какая для вас тактическая схема предпочтительнее?

- Лучше та, при которой можно больше атаковать. Лидеры сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это всё-таки чувствуется, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Спарта сборная России Караваев
Сегодня, 14:05
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:48) #
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online

Василий Конов в твиттер сообщает, что «Спартак» сделал предложение «Гремио» по покупке левого нападающего Педро Роши. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 1,5 миллиона евро. На счету футболиста, который может сыграть на всех трех позициях в атаке, 23 матча, 7 голов и 5 голевых передач


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:11) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Бузов лидер сборной о_0
Регистрация: 31.03.2015
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