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Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов одержал крупную победу в товарищеском матче

"Базель" разгромил "Волен" в товарищеском матче. Напомним, швейцарская команда является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

"Базель" – "Волен" – 6:1

Голы: Ван Вольфсвинкель, 3, 36. Штеффен, 13, 43. Дзуффи, 41. Пулулу, 56 – Бичвич, 16
Теги: Базель
Сегодня, 14:34
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(1)
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Вольфсвинкель это похороны sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
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