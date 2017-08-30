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Источник: "Спартак" вместо Луана хочет приобрести другого форварда "Гремио"

"Спартак" продолжает поиски нападающего. После отказа форварда "Гремио" Луана красно-белые переключились на другого игрока.

Им стал партнер Луана по "Гремио" Педро Роша, информирует редактор "Р-Спорт" Василий Конов в твиттере.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:59
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№8 Написал: SVN (Сегодня, 15:13) #
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Защитник центральный классный нужен,а в атаке все и так хорошо,вернется после травмы Зобнин и в полузащите все наладиться.
Регистрация: 22.10.2016
№7 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это уже похоже на истерию какую-то. Такое ощущение, что была поставлена задача купить определенных футболистов. Наши селекционеры и менеджеры с ними начали контактировать и выжидать окончания трансферного окна, дабы подешевле приобрести. А как оказалось, проблема скрывается не в клубе, который не хочет продавать, а в игроках, которые не хотят переходить. И тут всю эту гапшу накрыло понимание того, что если они кого-нибудь не привезут, то тут им пистоны вставят по самое ай-йяяй. И они начали судорожно искать тех, кто согласиться.
Попахивает жутким непрофессионализмом, раздолбайством и жмотством.
Регистрация: 14.03.2009
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
паша

Педров в Бразилии как пляжников в Аргентине,как физруков в зените)
Регистрация: 9.03.2017
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вольфсвинкель, вот кого надо брать, а то луаны,жуаны, педро
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:06) #
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Если и так, то для чего нужно было тянуть до последних дней окна с этой капризной примадонной?
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:06) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если Педро, то точно не наш человек
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:06) #
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online

Им стал партнер Луана по "Гремио" Педро Роша

Да мало ли в Бразилии Педров??(с)


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
нужно же было не зря скататься в бразилию и обратно, и отработать командировочные


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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