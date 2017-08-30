Источник: "Спартак" вместо Луана хочет приобрести другого форварда "Гремио"

"Спартак" продолжает поиски нападающего. После отказа форварда "Гремио" Луана красно-белые переключились на другого игрока.Им стал партнер Луана по "Гремио" Педро Роша, информирует редактор "Р-Спорт" Василий Конов в твиттере.