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"Халл Сити" ведет переговоры о переходе Ахмеда Мусы

"Халл Сити" интересуется нападающим "Лестера" Ахмедом Мусой, информирует Hull Daily Mail.

Главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий хочет возобновить работу с 24-летним нигерийцем, с которым ранее сотрудничал в ЦСКА. Сообщается, что стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.
Теги: Халл Сити Муса
Сегодня, 15:06
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