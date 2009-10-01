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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин поступил в университет
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сообщил о поступлении в один из университетов.
"Первокурсники, отзывайтесь. Будем объединяться", - написал Кокорин. .
Напомним, в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы).
"Первокурсники, отзывайтесь. Будем объединяться", - написал Кокорин. .
Напомним, в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы).
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