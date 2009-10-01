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Александр Кокорин поступил в университет

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в своем Инстаграме сообщил о поступлении в один из университетов.

"Первокурсники, отзывайтесь. Будем объединяться", - написал Кокорин. .

Напомним, в сезоне-2017/18 на счету форварда 9 мячей (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге Европы).

Александр Кокорин поступил в университет
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:31
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25
(4)
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:02) #
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  •  (0)
online

Будем следить за успехами. Моторист был и есть, а теперь финансист-футболист.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: Phil Москва (Сегодня, 18:13) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Судя по фотке, он не поступил, а его наоборот - отчислили. Точнее даже - не отчислили, а просто на порог не пустили ..
Регистрация: 5.06.2017
№23 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:09) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
КАМАЗ
Будет королем вечеринок в универе


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
№22 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:50) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Ну какой универ если человек даже в школе не учился -- хотя нынче в стране дипломов миллионы,а настоящих спецов единицы..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№21 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:49) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одним словом-молодец!Голова-то оказывается есть!Так держать Саша!
Регистрация: 2.04.2012
№20 Написал: papont СП-б (Сегодня, 17:47) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно на платный или на бюджет?


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№19 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сфотографировался на фоне - считай с отличием и самое главное досрочно окончил. Завтра фотка с дипломом. Молодец.
Интересно, что напишут когда он на фоне Кремля сфоткается, только тщщ
Регистрация: 30.08.2009
№18 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:24) #
  • -5
  •  (7)

В таких штанах в этом университете делать нечего. Засмеют.
Регистрация: 30.08.2008
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:20) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: fd65
Озвучте проходной бал в это заведение и ЕГЭ этого студента... Судя по его комментариям , русский он знает на уровне начальной школы... С такими знаниями в СССР в ПТУ не взяли бы....

ясли
главное что у тебя все в порядке.а .в СССР или еще в какой стране там взяли бы или не взяли бы,как не будь без тебя,тем более Кокорин,как один из лучших футболистов страны в СССР в любой вуз поступил бы..у Кокорина все в порядке и в футболе и в жизни...И тебе не хворать.А так Кокорин гораздо интереснее и как человек и тем более ,как спортсмен по сравнению с тобой..озвучивай дальше проходные балы и ЕГЭ laughing
пляяяя страна наполнена дураками(((
Регистрация: 17.03.2008
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Озвучте проходной бал в это заведение и ЕГЭ этого студента... Судя по его комментариям , русский он знает на уровне начальной школы... С такими знаниями в СССР в ПТУ не взяли бы....
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
школяр
Регистрация: 9.03.2017
№14 Написал: N-52 (Сегодня, 17:05) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец.
Регистрация: 13.08.2012
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (3)

SVN,
Ему 26
Регистрация: 27.07.2016
№12 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 17:02) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Походу Черчесова работа...
Сказал, что без диплома вышки хер к сборной подпустит
Регистрация: 9.11.2013
№11 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +6
  •  (10)

Молодец, хоть там объяснят на пальцах , что накупить шампанского в Монте карло на Нную сумму было финансово не грамотно.
Регистрация: 4.05.2014
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:57) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодец, чё...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
пешком пришел
Регистрация: 18.08.2013
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:56) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: nedva
Как это- не окончив школу, сразу в университет?

ясли
пля какие болельщики такой и СМИ-игра не идет,только о том и пишут,сколько он выпил,кого трахнул(будь то это что то негатив такой laughing )кого задавил)) ,сколько получает...рвач пля,крестный отец ,денег выбивает с владельцев клуба)) игра пошла,теперь будут писать какой он белый пушистый и мировой...а,народ баран ,впрочем народ верит тому,чему хочет верить
Регистрация: 17.03.2008
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:54) #
  • -5
  •  (11)

Саша окончательно за голову взялся! Что скажешь молодец!
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:52) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Как это- не окончив школу, сразу в университет?
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:48) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Зарабатывать умеет, теперь считать научат... smile
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
на венико-вязальный? или строчильнодрочильный?
а судя по лицу......искажено интеллектом..действие Дихлофоса...
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
:))))
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:36) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что с ним Манчини сделал? Забивает, в универ поступил, херней страдать перестал


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Мамаев ревновать будет


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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