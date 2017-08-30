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ЦСКА призвал болельщиков остерегаться поддельных билетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА обратился к болельщикам с призывом остерегаться покупки билетов на предстоящие матчи Лиги чемпионов.

"Уважаемые болельщики! В Интернете уже появились в продаже поддельные билеты на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Обращаем ваше внимание, что билеты будут продаваться с 1 сентября исключительно в кассах „ВЭБ Арены“, на онлайн-портале http://ticket.pfc-cska.com. Билеты, приобретённые на сторонних сайтах и с рук, могут оказаться поддельными, по ним вы на стадион попасть не сможете!" - говорится на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:25
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