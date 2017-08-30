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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Как стать героем дерби и спиться. Давид Янчик
Во втором эпизоде сериала от Rusfootball.info "Легенды РФПЛ" Александр Симбирский вспоминает самый знаменитый гол польского форварда ЦСКА, который выиграл борьбу в сентябре 2007-го у Игнаса Дедуры, а потом проиграл борьбу с алкоголизмом
Поляк по прозвищу "Турок"
Случается так, что в мире музыки появляется какая-нибудь группа или исполнитель, чтобы разорвать пространство каким-нибудь одним хитом и со временем исчезнуть, но свой след в вечности оставить. Таким хитом для польского игрока ЦСКА стал гол в ворота "Спартака" 2 сентября 2007 года. Все бы ничего, ну забил и забил, с кем не бывает. Но цимес заключался в том, что "Спартак" к тому времени накопил многолетнюю злобу, ведь на протяжении семи лет ЦСКА не проигрывал красно-белым, а Валерий Газзаев старательно эксплуатировал эту закономерность, и всячески сыпал соль на больную рану всем поклонникам "Спартака", которые ждали хотя бы какой-нибудь победы над ЦСКА даже больше чем чемпионства, но каждый раз эти надежды разрушались, в матчах Премьер-Лиги, Кубка России и даже в матча Кубка Первого Канала (все помнят этот турнир, где украинские и российские клубы рубились за престижный трофей в межсезонье).
И вот, "Спартак" на багаже Владимира Федотова старательно боролся за золото с "Зенитом", к дерби подошел в сумасшедшей форме, а гол Сантоса Моцарта с пенальти должен был раз и навсегда сломать армейское проклятье. Но...
Давид Янчик был куплен летом 2007-го у "Легии" за 4 с небольшим миллиона евро, по тем временам достаточно крупная сумма, особенно для Евгения Гинера, который солидные деньги на трансферы выкладывал всегда строго и дозированно. "Польский Руни" (хотя, скорее, это Руни "Английский Янчик"), как паренька назвали после перфоманса на молодежном чемпионате мира, где Янчик унизил бразильцев, приковал к себе внимание неплохих европейских клубов и был близок к переходу в "Атлетико", но Евгений Гинер приказал отправить за поляком самолет с командой переговорщиков, задача которым была поставлена простая: всеми способами переманить Янчика в ЦСКА. Давид был поражен таким вниманием к своей персоне и понял, что только в Москве сможет вырасти в звезду мирового футбола.
Однако, армейские скауты немного недооценили особенности характера польского вундеркинда, который, получив долгосрочный контракт с зарплатой в миллион евро в год, начал постепенно отдаляться от упорной работы на тренировках. Армейцы знать не знали, что агент Ежи Копец водил своего клиента на все элитные вечеринки в Варшаве, так что на заре карьеры Янчик уже проявил свое активное стремление к тоннам алкоголя, а футбол для него был чем-то вроде приятного времяпровождения.
Стоит сказать, что бороться за место в составе Янчику надо было с Вагнером Лавом и Жо, но поляк даже не пытался проявить усердие, чем раздражал Валерия Газзаева. Однако, выпустив польского лентяя на замену в дерби, Газзаев вытащил счастливый билет, и за пару секунд до финального свистка после подачи Ратиньо (еще одна легенда ЦСКА) Янчик разбил миллионы красно-белых сердец, забив Плетикосе достаточно корявый, но все-таки гол, таким образом, сделав счет 1:1. Серия продолжилась, хотя Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
Болельщики ЦСКА подумали, что после такого-то успеха Янчик начнет всех разносить, но все пошло по наклонной вниз, а в осеннем матче с "Химками" поляк запорол выход один на один, после чего Газзаев сообщил Гинеру, что "скрипач не нужен" и польского скрипача вознамерились слить в аренду.
Деградация в режиме non-stop
Резко разбогатевший Янчик от столичной скуки снова начал пить, опаздывать на тренировки, начал нюхать кокаин задолго до Еременко, в общем, молодое дарование стремительно превращалось в ненужный балласт, который просто некуда было сплавить. Рассказывали, что нормой для Янчика была бутылка объемом в 0.7 литра настоящей русской водки, причем, слухи вряд ли преувеличены, ведь Янчик был здоровым и крепким парнем и в молодости мог и играть и употреблять алкоголь вполне себе спокойно. Но привычный алгоритм начал давать сбой.
Причем если ЦСКА каким-то чудом удавалось убедить потенциального арендатора, что игрок-то неплохой, просто конкуренцию проигрывает и травмам подвержен, то в дело вступал сам Янчик. Представители греческого "Паниониса", например, должны были встретить поляка в аэропорту, но Янчик куда-то исчез, просто растворился, хотя был отмечен в списке пассажиров. Видимо, сбежал искать местную метаксу.
Лишь в 2009 году у Янчика получилась неплохая аренда в "Локерен", где он сыграл 31 матч и забил 14 голов, но дальше что-то пошло не так, ведь не каждому бельгийцу нужно быть Эркюлем Пуаро, чтобы просечь очевидную проблему. В Бельгии поляк прокачал свои навыки, но не игровые - теперь он пил каждый раз в день игры дежурные 0.7, выходил на поле, забивал. На такую ненужную мелочь как тренировки Давид даже внимания не обращал, предпочитая этому скучному занятию милые душе алкоголь и различные вещества, за пропаганду которых в нашей стране блокируют сайты. Дальше Янчик больше десяти матчей ни за один клуб не провел.
Гинер рассудил, что так дело не пойдет и приказал зарплату польскому алкоголику не перечислять, и, кстати, Янчика это не особо забеспокоило. Бунт поднял лишь его агент, попытавшийся подать в суд на ЦСКА, но затея была обречена на провал, ведь у армейцев был законный повод для столь радикальных действий - прогулы Янчика нарушали условия контракта. Когда в 2013 году контракт и деньги закончились, Янчика отправили на родину лечиться и вспоминать гол "Спартаку" в наркологическую клинику, где Польского Руни закодировали на триумфальное возвращение в футбол.
Возвращение героя
В 2015-м году Янчика подобрал старый друг Ян Кобылецкий, под влиянием которого армейский гений даже перестал пить, подписал контракт с польским "Пястом", начал играть, забивать, сбросил лишний вес (не кокаин)... Но на половине пути впал в уныние и снова угодил в лапы зеленого змия. Форварда угнетала конкуренция и постоянная работа над собой. В один прекрасный момент Кобылецкому сообщили, что его клиент куда-то исчез перед важным матчем и после проведения оперативно-розыскных мероприятий Янчик был найден на полу в своей квартире в неадекватном состоянии, а лежащие вокруг пустые бутылки свидетельствовали, что очередной камбэк Давида провалился.
Естественно, "Пяст" решил, что им такие проблемы не нужны, и снова Янчик остался наедине с собой, он пил, попытался вернуться в футбол через команду "Сандецьи", в которой когда-то начинал, но и там его съели старые пороки. Янчик сейчас снова свободный агент, ему 30 лет, как в песне "Сектора Газа" и неизвестно, с иголочки ли он одет и вывозит ли он до сих пор свои 0.7. Сам он говорил, что в Варшаве у него есть планы на бизнес по торговле вином, так что польский Чичваркин даже не потерял оптимизм и, возможно, займется любимым делом в родной Польше.
В принципе, футбол знал людей, которые нарушали режим, при этом не сбавляя на футбольном поле, только вот из Янчика не получился второй Джордж Бест и даже у Пола Гаскойна карьера поинтереснее сложилась. Однако, ни Гаскойн, ни Бест не забивали "Спартаку" на последних секундах в дерби. И вряд ли Евгений Гинер должен жалеть о четырех миллионах евро, которые ушли на продление феноменальной беспроигрышной серии армейцев. Хотя уже в 2008 мертвый "Спартак" внезапно все-таки обыграет ЦСКА с помощью гола Баженова, но это уже совсем другая история...
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Поляк по прозвищу "Турок"
Случается так, что в мире музыки появляется какая-нибудь группа или исполнитель, чтобы разорвать пространство каким-нибудь одним хитом и со временем исчезнуть, но свой след в вечности оставить. Таким хитом для польского игрока ЦСКА стал гол в ворота "Спартака" 2 сентября 2007 года. Все бы ничего, ну забил и забил, с кем не бывает. Но цимес заключался в том, что "Спартак" к тому времени накопил многолетнюю злобу, ведь на протяжении семи лет ЦСКА не проигрывал красно-белым, а Валерий Газзаев старательно эксплуатировал эту закономерность, и всячески сыпал соль на больную рану всем поклонникам "Спартака", которые ждали хотя бы какой-нибудь победы над ЦСКА даже больше чем чемпионства, но каждый раз эти надежды разрушались, в матчах Премьер-Лиги, Кубка России и даже в матча Кубка Первого Канала (все помнят этот турнир, где украинские и российские клубы рубились за престижный трофей в межсезонье).
И вот, "Спартак" на багаже Владимира Федотова старательно боролся за золото с "Зенитом", к дерби подошел в сумасшедшей форме, а гол Сантоса Моцарта с пенальти должен был раз и навсегда сломать армейское проклятье. Но...
Давид Янчик был куплен летом 2007-го у "Легии" за 4 с небольшим миллиона евро, по тем временам достаточно крупная сумма, особенно для Евгения Гинера, который солидные деньги на трансферы выкладывал всегда строго и дозированно. "Польский Руни" (хотя, скорее, это Руни "Английский Янчик"), как паренька назвали после перфоманса на молодежном чемпионате мира, где Янчик унизил бразильцев, приковал к себе внимание неплохих европейских клубов и был близок к переходу в "Атлетико", но Евгений Гинер приказал отправить за поляком самолет с командой переговорщиков, задача которым была поставлена простая: всеми способами переманить Янчика в ЦСКА. Давид был поражен таким вниманием к своей персоне и понял, что только в Москве сможет вырасти в звезду мирового футбола.
Однако, армейские скауты немного недооценили особенности характера польского вундеркинда, который, получив долгосрочный контракт с зарплатой в миллион евро в год, начал постепенно отдаляться от упорной работы на тренировках. Армейцы знать не знали, что агент Ежи Копец водил своего клиента на все элитные вечеринки в Варшаве, так что на заре карьеры Янчик уже проявил свое активное стремление к тоннам алкоголя, а футбол для него был чем-то вроде приятного времяпровождения.
Стоит сказать, что бороться за место в составе Янчику надо было с Вагнером Лавом и Жо, но поляк даже не пытался проявить усердие, чем раздражал Валерия Газзаева. Однако, выпустив польского лентяя на замену в дерби, Газзаев вытащил счастливый билет, и за пару секунд до финального свистка после подачи Ратиньо (еще одна легенда ЦСКА) Янчик разбил миллионы красно-белых сердец, забив Плетикосе достаточно корявый, но все-таки гол, таким образом, сделав счет 1:1. Серия продолжилась, хотя Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
Болельщики ЦСКА подумали, что после такого-то успеха Янчик начнет всех разносить, но все пошло по наклонной вниз, а в осеннем матче с "Химками" поляк запорол выход один на один, после чего Газзаев сообщил Гинеру, что "скрипач не нужен" и польского скрипача вознамерились слить в аренду.
Деградация в режиме non-stop
Резко разбогатевший Янчик от столичной скуки снова начал пить, опаздывать на тренировки, начал нюхать кокаин задолго до Еременко, в общем, молодое дарование стремительно превращалось в ненужный балласт, который просто некуда было сплавить. Рассказывали, что нормой для Янчика была бутылка объемом в 0.7 литра настоящей русской водки, причем, слухи вряд ли преувеличены, ведь Янчик был здоровым и крепким парнем и в молодости мог и играть и употреблять алкоголь вполне себе спокойно. Но привычный алгоритм начал давать сбой.
Причем если ЦСКА каким-то чудом удавалось убедить потенциального арендатора, что игрок-то неплохой, просто конкуренцию проигрывает и травмам подвержен, то в дело вступал сам Янчик. Представители греческого "Паниониса", например, должны были встретить поляка в аэропорту, но Янчик куда-то исчез, просто растворился, хотя был отмечен в списке пассажиров. Видимо, сбежал искать местную метаксу.
Лишь в 2009 году у Янчика получилась неплохая аренда в "Локерен", где он сыграл 31 матч и забил 14 голов, но дальше что-то пошло не так, ведь не каждому бельгийцу нужно быть Эркюлем Пуаро, чтобы просечь очевидную проблему. В Бельгии поляк прокачал свои навыки, но не игровые - теперь он пил каждый раз в день игры дежурные 0.7, выходил на поле, забивал. На такую ненужную мелочь как тренировки Давид даже внимания не обращал, предпочитая этому скучному занятию милые душе алкоголь и различные вещества, за пропаганду которых в нашей стране блокируют сайты. Дальше Янчик больше десяти матчей ни за один клуб не провел.
Гинер рассудил, что так дело не пойдет и приказал зарплату польскому алкоголику не перечислять, и, кстати, Янчика это не особо забеспокоило. Бунт поднял лишь его агент, попытавшийся подать в суд на ЦСКА, но затея была обречена на провал, ведь у армейцев был законный повод для столь радикальных действий - прогулы Янчика нарушали условия контракта. Когда в 2013 году контракт и деньги закончились, Янчика отправили на родину лечиться и вспоминать гол "Спартаку" в наркологическую клинику, где Польского Руни закодировали на триумфальное возвращение в футбол.
Возвращение героя
В 2015-м году Янчика подобрал старый друг Ян Кобылецкий, под влиянием которого армейский гений даже перестал пить, подписал контракт с польским "Пястом", начал играть, забивать, сбросил лишний вес (не кокаин)... Но на половине пути впал в уныние и снова угодил в лапы зеленого змия. Форварда угнетала конкуренция и постоянная работа над собой. В один прекрасный момент Кобылецкому сообщили, что его клиент куда-то исчез перед важным матчем и после проведения оперативно-розыскных мероприятий Янчик был найден на полу в своей квартире в неадекватном состоянии, а лежащие вокруг пустые бутылки свидетельствовали, что очередной камбэк Давида провалился.
Естественно, "Пяст" решил, что им такие проблемы не нужны, и снова Янчик остался наедине с собой, он пил, попытался вернуться в футбол через команду "Сандецьи", в которой когда-то начинал, но и там его съели старые пороки. Янчик сейчас снова свободный агент, ему 30 лет, как в песне "Сектора Газа" и неизвестно, с иголочки ли он одет и вывозит ли он до сих пор свои 0.7. Сам он говорил, что в Варшаве у него есть планы на бизнес по торговле вином, так что польский Чичваркин даже не потерял оптимизм и, возможно, займется любимым делом в родной Польше.
В принципе, футбол знал людей, которые нарушали режим, при этом не сбавляя на футбольном поле, только вот из Янчика не получился второй Джордж Бест и даже у Пола Гаскойна карьера поинтереснее сложилась. Однако, ни Гаскойн, ни Бест не забивали "Спартаку" на последних секундах в дерби. И вряд ли Евгений Гинер должен жалеть о четырех миллионах евро, которые ушли на продление феноменальной беспроигрышной серии армейцев. Хотя уже в 2008 мертвый "Спартак" внезапно все-таки обыграет ЦСКА с помощью гола Баженова, но это уже совсем другая история...
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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