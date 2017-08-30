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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло
"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло, сообщает официальный сайт РФПЛ.
28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ. По итогам матча с "Сибирью" (2:1) он был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков.
28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ. По итогам матча с "Сибирью" (2:1) он был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков.
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