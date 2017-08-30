Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич"

Защитник лондонского "Арсенала" Киран Гиббс продолжит карьеру в "Вест Бромвиче", сообщает официальный сайт "дроздов".

Соглашение сторон рассчитано на четыре года.
Теги: Арсенал Вест Бромвич Трансферы
Сегодня, 18:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.