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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич"
Защитник лондонского "Арсенала" Киран Гиббс продолжит карьеру в "Вест Бромвиче", сообщает официальный сайт "дроздов".
Соглашение сторон рассчитано на четыре года.
Соглашение сторон рассчитано на четыре года.
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