"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты" Рафаэля Толои, сообщает UOL Esporte.Игроком также интересуются "Шальке" и "Хоффенхайм"."Аталанта" просит за 26-летнего игрока 15 миллионов евро, но с ней ведут переговоры по снижении цены.