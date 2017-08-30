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"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты"

"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты" Рафаэля Толои, сообщает UOL Esporte.

Игроком также интересуются "Шальке" и "Хоффенхайм".

"Аталанта" просит за 26-летнего игрока 15 миллионов евро, но с ней ведут переговоры по снижении цены.
Теги: Краснодар Аталанта Спартак Трансферы
Сегодня, 18:55
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЗАГОЛОВОК
"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты"

понятно, что спаму обязательно нужно усиление перед ЛЧ...
- НО кто такая "СПАРТАКА"? wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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