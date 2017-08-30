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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты"
"Краснодар" и "Спартака" заинтересованы в услугах защитника "Аталанты" Рафаэля Толои, сообщает UOL Esporte.
Игроком также интересуются "Шальке" и "Хоффенхайм".
"Аталанта" просит за 26-летнего игрока 15 миллионов евро, но с ней ведут переговоры по снижении цены.
Игроком также интересуются "Шальке" и "Хоффенхайм".
"Аталанта" просит за 26-летнего игрока 15 миллионов евро, но с ней ведут переговоры по снижении цены.
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