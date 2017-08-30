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ЦСКА обыграл "Рубин" в отложенном матче 4-го тура

Молодежное первенство

4 тур

ЦСКА - "Рубин" 3:1

Голы: Олейников, 22, Хосонов, 59, Алибеков, 83, Голдобин, 90

ЦСКА: Помазун, Станисавлевич, Алибеков, Козлов, Маклаков (Матвийчук, 68), Хосонов (Мацхарашвили, 87), Леонов (Анисимов, 89), Олейников (Меренчуков, 89), Кучаев (Неплюев, 84), Гордюшенко, Жамалетдинов

"Рубин": Тушев, Шабанов, Карнаухов, Губанов, Михайлов, Щербин, Гилязутдинов, Голдобин, Яковлев, Арутюнян, Макеев
Теги: ЦСКА Рубин
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