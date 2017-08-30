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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лента новостей:
ЦСКА обыграл "Рубин" в отложенном матче 4-го тура
Молодежное первенство
4 тур
ЦСКА - "Рубин" 3:1
Голы: Олейников, 22, Хосонов, 59, Алибеков, 83, Голдобин, 90
ЦСКА: Помазун, Станисавлевич, Алибеков, Козлов, Маклаков (Матвийчук, 68), Хосонов (Мацхарашвили, 87), Леонов (Анисимов, 89), Олейников (Меренчуков, 89), Кучаев (Неплюев, 84), Гордюшенко, Жамалетдинов
"Рубин": Тушев, Шабанов, Карнаухов, Губанов, Михайлов, Щербин, Гилязутдинов, Голдобин, Яковлев, Арутюнян, Макеев
4 тур
ЦСКА - "Рубин" 3:1
Голы: Олейников, 22, Хосонов, 59, Алибеков, 83, Голдобин, 90
ЦСКА: Помазун, Станисавлевич, Алибеков, Козлов, Маклаков (Матвийчук, 68), Хосонов (Мацхарашвили, 87), Леонов (Анисимов, 89), Олейников (Меренчуков, 89), Кучаев (Неплюев, 84), Гордюшенко, Жамалетдинов
"Рубин": Тушев, Шабанов, Карнаухов, Губанов, Михайлов, Щербин, Гилязутдинов, Голдобин, Яковлев, Арутюнян, Макеев
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