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"Локомотив" прибыл на сбор в Австрию

"Локомотив" отправился на сбор в уже знакомый австрийский город Бад Кляйнкирххайм. Путь лежал через столицу соседней Словении – Любляну, где расположен ближайший международный аэропорт.

В связи с отъездом 11-ти игроков в национальные и молодёжные сборные, состав, который будет тренироваться в Австрии, выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Федор Андрюхин.

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Иван Галанин.

Нападающие: Аршак Корян, Эдер Лопес, Артем Галаджан.

Отметим, что португальский нападающий красно-зелёных Эдер присоединится к новой команде уже сегодня вечером. В Москву "Локомотив" вернётся 6 сентября.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:01) #
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