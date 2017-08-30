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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" прибыл на сбор в Австрию
"Локомотив" отправился на сбор в уже знакомый австрийский город Бад Кляйнкирххайм. Путь лежал через столицу соседней Словении – Любляну, где расположен ближайший международный аэропорт.
В связи с отъездом 11-ти игроков в национальные и молодёжные сборные, состав, который будет тренироваться в Австрии, выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Федор Андрюхин.
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Иван Галанин.
Нападающие: Аршак Корян, Эдер Лопес, Артем Галаджан.
Отметим, что португальский нападающий красно-зелёных Эдер присоединится к новой команде уже сегодня вечером. В Москву "Локомотив" вернётся 6 сентября.
ФК "Локомотив"
В связи с отъездом 11-ти игроков в национальные и молодёжные сборные, состав, который будет тренироваться в Австрии, выглядит следующим образом:
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Федор Андрюхин.
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Иван Галанин.
Нападающие: Аршак Корян, Эдер Лопес, Артем Галаджан.
Отметим, что португальский нападающий красно-зелёных Эдер присоединится к новой команде уже сегодня вечером. В Москву "Локомотив" вернётся 6 сентября.
ФК "Локомотив"
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