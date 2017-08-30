"Локомотив" прибыл на сбор в Австрию

"Локомотив" отправился на сбор в уже знакомый австрийский город Бад Кляйнкирххайм. Путь лежал через столицу соседней Словении – Любляну, где расположен ближайший международный аэропорт.В связи с отъездом 11-ти игроков в национальные и молодёжные сборные, состав, который будет тренироваться в Австрии, выглядит следующим образом:Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Федор Андрюхин.Мануэл Фернандеш, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Иван Галанин.: Аршак Корян, Эдер Лопес, Артем Галаджан.Отметим, что португальский нападающий красно-зелёных Эдер присоединится к новой команде уже сегодня вечером. В Москву "Локомотив" вернётся 6 сентября.