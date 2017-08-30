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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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ЦСКА включился в борьбу со "Спартаком" за Эвертона Фелипе
ЦСКА поспорит со "Спартаком" за полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе, сообщает Calciomercato.it.
"Армейцы" предлагают за хавбека половину от суммы, которую запрашивает бразильский клуб. Судя по всему, речь идёт о € 2,5-3 млн. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отдать за игрока € 3,5 млн, но они приостановили переговоры.
"Армейцы" предлагают за хавбека половину от суммы, которую запрашивает бразильский клуб. Судя по всему, речь идёт о € 2,5-3 млн. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отдать за игрока € 3,5 млн, но они приостановили переговоры.
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