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ЦСКА включился в борьбу со "Спартаком" за Эвертона Фелипе

ЦСКА поспорит со "Спартаком" за полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе, сообщает Calciomercato.it.

"Армейцы" предлагают за хавбека половину от суммы, которую запрашивает бразильский клуб. Судя по всему, речь идёт о € 2,5-3 млн. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отдать за игрока € 3,5 млн, но они приостановили переговоры.
Теги: Фелипе Спартак ЦСКА Трансферы
Сегодня, 20:33
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:19) #
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в борьбу?! laughing
чем?! они ж только пздеть и могут, пшик и усё.. нема капиталу у батьки Гнидера, скоро-таки все разбегаться начнут laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Гы а купит локомотив


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
во куйню то Агенты несут... лишь бы подороже втюхать rage
- но это сейчас НЕ про нас, лям-полтора от силы и явно не на такое "дарование" smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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