Нобель Арустамян: Семин категорически отказался подписывать Караваева

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в твиттере сообщил, что российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не перейдет в "Локомотив"."Локомотив", уже согласовавший со "Спартой" и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина - категорический отказ Сёмина", - написал Арустамян.