Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Нобель Арустамян: Семин категорически отказался подписывать Караваева

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в твиттере сообщил, что российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не перейдет в "Локомотив".

"Локомотив", уже согласовавший со "Спартой" и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина - категорический отказ Сёмина", - написал Арустамян.
Теги: Арустамян Семин Караваев Локомотив Спарта
Сегодня, 20:40
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Палыч панически не переваривает ослегов

Ты перевариваешь всё, ты же свинья
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно. Ведь на этой позиции у Семина есть великолепный Боря Ротенберг


--------------------
Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Нобель все знает. Шоумен Хренов!
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (2)

Есть три парня: Источник, СМИ и Нобель, которые зарабатывают себе на жизнь отчаянным враньем на футбольные темы.
Регистрация: 21.04.2009
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч панически не переваривает ослегов
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Википедия.
Нобель - трепло, балабол, пizдабол, сплетник. Напоминающий бабок на скамейке обсуждающие собственные тупоумозаключения.


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Переход Караваева оценивается в 2,5 миллиона евро

всего лишь полторашку заработают??? куйня какая-то... а Говорили, что типа молодой суперзащ от "пятерки"... smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:46) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Нобель, хватит врать.
Портал iSport.cz: "Русский защитник Вячеслав Караваев покидает Спарту и уезжает в российский Локомотив. Клубы договорились о передаче, остается поставить подписи в готовом документе. Переход Караваева оценивается в 2,5 миллиона евро."
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
что такое, Палыч? а как же вью? или чехи цену загнали???
- пусть Караваев вырастет в звязду, а Спарта на нем заработает... но что-то, видимо, там не срастается, если готовы уже сейчас Каравая скинуть wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Шнобель врет и не морщится - Флюгер . Ближайщие 32 часа покажут!!
Регистрация: 18.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.