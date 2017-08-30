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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нобель Арустамян: Семин категорически отказался подписывать Караваева
Спортивный комментатор Нобель Арустамян в твиттере сообщил, что российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не перейдет в "Локомотив".
"Локомотив", уже согласовавший со "Спартой" и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина - категорический отказ Сёмина", - написал Арустамян.
"Локомотив", уже согласовавший со "Спартой" и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина - категорический отказ Сёмина", - написал Арустамян.
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