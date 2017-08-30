"Ювентус" официально объявил о переходе Хеведеса

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес перешел в "Ювентус", сообщает пресс-служба черно-белых. За годовую аренду туринский клуб заплатит € 3,5 млн.У итальянской стороны будет право выкупить контракт игрока по окончании сезона. Если немец проведёт в составе "Ювентуса" как минимум 25 официальных матчей, то "старая синьора" будет обязана его приобрести за фиксированную сумму — € 13 млн.