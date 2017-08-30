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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ювентус" официально объявил о переходе Хеведеса
Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес перешел в "Ювентус", сообщает пресс-служба черно-белых. За годовую аренду туринский клуб заплатит € 3,5 млн.
У итальянской стороны будет право выкупить контракт игрока по окончании сезона. Если немец проведёт в составе "Ювентуса" как минимум 25 официальных матчей, то "старая синьора" будет обязана его приобрести за фиксированную сумму — € 13 млн.
У итальянской стороны будет право выкупить контракт игрока по окончании сезона. Если немец проведёт в составе "Ювентуса" как минимум 25 официальных матчей, то "старая синьора" будет обязана его приобрести за фиксированную сумму — € 13 млн.
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