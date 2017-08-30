Ян Облак: пока буду играть за "Атлетико", но я не знаю, что будет потом

Вратарь "Атлетико" Ян Облак сообщил, что не покинет клуб в летнее трансферное окно."Я не могу много говорить о том, что должно произойти в ближайшее время. На данный момент я являюсь игроком "Атлетико". Так будет и к концу этого сезона. Могу сказать, что я определенно буду играть за "Атлетико", но я не знаю, что будет потом", - цитирует Облака Ekipa24.