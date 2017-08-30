"Севилья" может подписать Короля

Защитник "Галатасарая" Лионель Король попал в сферу интересов "Севильи", информирует Marca.Испанский клуб хочет арендовать 26-летнего француза с правом выкупа.Французский защитник в 2015 году перешел в "Галатасарай". На его счету 66 матчей,1 гол и 4 голевые передачи.