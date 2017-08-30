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Защитник "Галатасарая" Лионель Король попал в сферу интересов "Севильи", информирует Marca.

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Французский защитник в 2015 году перешел в "Галатасарай". На его счету 66 матчей,1 гол и 4 голевые передачи.
Вчера, 23:42
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№1 Написал: Витя горшков (Вчера, 23:47) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://1dl.jw1.ru
Регистрация: 30.08.2017
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