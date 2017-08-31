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Нападающий Угу Алмейда покинул АЕК

Греческий АЕК расстался с нападающим Угу Алмейдой, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

"Не могу сказать, что эта ситуация мне приятна, но это футбол. Я все понимаю и желаю команде успехов. Благодарю всех одноклубников и фанатов клуба, – сообщил Алмейда.
Теги: АЕК
Сегодня, 11:39
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