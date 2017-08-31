Нападающий Угу Алмейда покинул АЕК

Греческий АЕК расстался с нападающим Угу Алмейдой, сообщает пресс-служба клуба в твиттере."Не могу сказать, что эта ситуация мне приятна, но это футбол. Я все понимаю и желаю команде успехов. Благодарю всех одноклубников и фанатов клуба, – сообщил Алмейда.