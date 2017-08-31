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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нападающий Угу Алмейда покинул АЕК
Греческий АЕК расстался с нападающим Угу Алмейдой, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.
"Не могу сказать, что эта ситуация мне приятна, но это футбол. Я все понимаю и желаю команде успехов. Благодарю всех одноклубников и фанатов клуба, – сообщил Алмейда.
"Не могу сказать, что эта ситуация мне приятна, но это футбол. Я все понимаю и желаю команде успехов. Благодарю всех одноклубников и фанатов клуба, – сообщил Алмейда.
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