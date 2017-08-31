Сборная России проводит тренировку в полном составе

Все игроки сборной России, вызванные на сбор, проводят тренировку в Новогорске, передает пресс-служба команды в твиттере. На занятии присутствовал первый вице-президент РФС Никита Симонян.Нападающий Владимир Ильин, закончивший тренировку 30 августа досрочно, начал занятие в общей группе, после чего отправился работать индивидуально под присмотром физиотерапевта.