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ЦСКА может побороться со "Спартаком" за Эвертона Фелипе

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Спорт Ресифи" Эвертону Фелипе, информирует Calciomercato.

Напомним, ранее сообщалось, что футболистом также интересовался "Спартак". Красно-белые готовы были заплатить за 20-летнего хавбека 3,5 миллиона евро, армейцы же рассчитывают договориться за меньшую сумму.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:28
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№4 Написал: MaximusM (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Новость устарела, т. к. по его позиции уже Рошу подписали...
Регистрация: 9.04.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:21) #
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online

Чем побороться то - дензнаками из "Монополии"???
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:09) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
так Спартак уже отказался от него, после того, как бразилы отказались продать его за 3.5 евроляма! какая на хрен борьба??? вы думайте, что пишете!
Регистрация: 23.03.2009
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