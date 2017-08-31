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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сафонов: думаю, Смолов перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение относительно будущего форварда "Краснодара" Федора Смолова.
– Главный вопрос этого лета: где продолжит карьеру Смолов?
– Склоняюсь к тому, что он не уедет в Европу, а останется в России. Перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА.
– Зачем "Краснодару" отдавать его на время армейцам?
– У них Федор будет постоянно играть, получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Возможно, цена на него возрастет, и в дальнейшем "Краснодар" сможет его выгодно продать.
– Но какой резон Галицкому оставаться без лучшего бомбардира и не получить ничего взамен? Кто же будет тогда выходить у "быков" в нападении?
– Какие-то деньги "Краснодар" за аренду, думаю, все-таки получит. Это раз. А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба. Значит, можно сделать ставку на молодежь – Игнатьева, Сулейманова, других ребят. В еврокубках команде уже не играть, почему бы не обкатать своих воспитанников в РФПЛ?
– А зачем Смолов "Зениту"? Кокорин же сейчас просто в сумасшедшей форме.
– Клуб из Петербурга уже выступает на два фронта, а еще добавится Кубок России. Нужна глубина состава, классный нападающий никогда лишним не бывает. К тому же никто не застрахован от спада, травм и так далее.
– Сам Федор, на ваш взгляд, больше склоняется к переезду в Москву, а не в Питер?
– Можно пойти в аренду в ЦСКА и поиграть в Лиге чемпионов. А можно получить хороший контракт на три-четыре года в "Зените" и чувствовать себя спокойно, не особо суетиться. Но последнее слово в данном случае за "Краснодаром", которому принадлежит футболист, — цитирует Сафонова "СЭ".
– Главный вопрос этого лета: где продолжит карьеру Смолов?
– Склоняюсь к тому, что он не уедет в Европу, а останется в России. Перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА.
– Зачем "Краснодару" отдавать его на время армейцам?
– У них Федор будет постоянно играть, получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Возможно, цена на него возрастет, и в дальнейшем "Краснодар" сможет его выгодно продать.
– Но какой резон Галицкому оставаться без лучшего бомбардира и не получить ничего взамен? Кто же будет тогда выходить у "быков" в нападении?
– Какие-то деньги "Краснодар" за аренду, думаю, все-таки получит. Это раз. А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба. Значит, можно сделать ставку на молодежь – Игнатьева, Сулейманова, других ребят. В еврокубках команде уже не играть, почему бы не обкатать своих воспитанников в РФПЛ?
– А зачем Смолов "Зениту"? Кокорин же сейчас просто в сумасшедшей форме.
– Клуб из Петербурга уже выступает на два фронта, а еще добавится Кубок России. Нужна глубина состава, классный нападающий никогда лишним не бывает. К тому же никто не застрахован от спада, травм и так далее.
– Сам Федор, на ваш взгляд, больше склоняется к переезду в Москву, а не в Питер?
– Можно пойти в аренду в ЦСКА и поиграть в Лиге чемпионов. А можно получить хороший контракт на три-четыре года в "Зените" и чувствовать себя спокойно, не особо суетиться. Но последнее слово в данном случае за "Краснодаром", которому принадлежит футболист, — цитирует Сафонова "СЭ".
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