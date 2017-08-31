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Алексей Сафонов: думаю, Смолов перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение относительно будущего форварда "Краснодара" Федора Смолова.

– Главный вопрос этого лета: где продолжит карьеру Смолов?

– Склоняюсь к тому, что он не уедет в Европу, а останется в России. Перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА.

– Зачем "Краснодару" отдавать его на время армейцам?

– У них Федор будет постоянно играть, получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Возможно, цена на него возрастет, и в дальнейшем "Краснодар" сможет его выгодно продать.

– Но какой резон Галицкому оставаться без лучшего бомбардира и не получить ничего взамен? Кто же будет тогда выходить у "быков" в нападении?

– Какие-то деньги "Краснодар" за аренду, думаю, все-таки получит. Это раз. А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба. Значит, можно сделать ставку на молодежь – Игнатьева, Сулейманова, других ребят. В еврокубках команде уже не играть, почему бы не обкатать своих воспитанников в РФПЛ?

– А зачем Смолов "Зениту"? Кокорин же сейчас просто в сумасшедшей форме.

– Клуб из Петербурга уже выступает на два фронта, а еще добавится Кубок России. Нужна глубина состава, классный нападающий никогда лишним не бывает. К тому же никто не застрахован от спада, травм и так далее.

– Сам Федор, на ваш взгляд, больше склоняется к переезду в Москву, а не в Питер?

– Можно пойти в аренду в ЦСКА и поиграть в Лиге чемпионов. А можно получить хороший контракт на три-четыре года в "Зените" и чувствовать себя спокойно, не особо суетиться. Но последнее слово в данном случае за "Краснодаром", которому принадлежит футболист, — цитирует Сафонова "СЭ".
Теги: Сафонов Смолов Краснодар
Сегодня, 12:42
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7
(2)
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилу -агенту полностью по-барабану - будет играть его подопечный или нет. Главное - срубить бабла. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valar
С другой стороны ему уже почти 28 лет, а для форварда это не мало и можно подумать не о карьере, а о материальных благах, которые всё равно важнее будут в последующем.

Правильно!


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:20) #
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online

Цитата: Valar
В Зенит ему только за баблом идти

Недопонял...А что он такое получит в ЦСКА?? Ну чего ему не дадут в Зените??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: Valar (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
В Зенит ему только за баблом идти, карьера игрока на этом для него закончится скорее всего. С другой стороны ему уже почти 28 лет, а для форварда это не мало и можно подумать не о карьере, а о материальных благах, которые всё равно важнее будут в последующем. ЦСКА много бабла никогда не предлагал, даже когда в финансовом плане всё было отлично, и не будет предлагать. По мне так это правильный подход, но ввиду послежних накачиваний футбольного рынка баблом всё тяжелее работать приходится.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№3 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:10) #
  • -2
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба.

А вот спортог в жопе сидит и ничего не понимает. До сих пор наивные надеются выиграть чемпионат - со всей своей сектантской неугасимой "верой б.ля"... smile
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:46) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Был бы рад видеть Федора в ЦСКА, но боюсь это вряд ли произойдет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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