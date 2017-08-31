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Илья Геркус: мы стараемся, но трансферов, скорее всего, больше не будет

Президент "Локомотива" Илья Геркус ответил в своем Инстаграме на вопрос одного из болельщиков о том, будут ли еще трансферы.

"Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет", - ответил Геркус.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 13:13
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жаль, защитник бы еще 1 пригодился.. Пока за трансферную компанию поставил бы нашим 4, и то за то что сумели Квирквелию подписать, да еще и выгодно. Плюс Миранчуков. Посмотрим как Эдер себя проявит.
Регистрация: 21.03.2011
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