Илья Геркус: мы стараемся, но трансферов, скорее всего, больше не будет

Президент "Локомотива" Илья Геркус ответил в своем Инстаграме на вопрос одного из болельщиков о том, будут ли еще трансферы."Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет", - ответил Геркус.