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"Зенит" заплатит за Миху Мевлю 4 млн евро

Защитник "Ростова" Миха Мевля перейдет в "Зенит", информирует "СЭ".

Сообщается, что питерцы заплатят за 27-летнего словенца 4 миллиона евро.

Напомним, из "Ростова" этим летом уже перешли в "Зенит" футболисты Ерохин, Полоз, Нобоа и Терентьев.
Теги: Зенит Мевля Ростов Трансферы
Сегодня, 16:43
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15
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№15 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 18:08) #
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Ростов неплохо наварился. Брали то почти вшестеро дешевле.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№14 Написал: SVN (Сегодня, 17:26) #
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online

успеет ли Ростов нового Мевлю купить!
Регистрация: 22.10.2016
№13 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
странно, а чего не за 800тыс рубликов?

Не думаю, что Ростов в минусах остался


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: EMDM
Вот этим мне и не нравится Зенит! А ведь Новосельце сейчас бы играл в Ростове в основе! а так в Зените на лавке... хотя конечно, тут кого винить, он же сам согласился, никто насильно не заставлял... да и при другом тренере было...

насчет играл бы в Ростове это спорно,так как конкуренты не дремлют,именно поэтому и берут,так же и про Нобоа можно сказать и именно поэтому зенит не любят,что берут лишь бы конкурентам не достались игроки,а потом в следующее окно,так же будут распродавать и по арендам пихать,а так я с тобой согласен
Регистрация: 9.03.2017
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Новосельцев -Мевля -охренительная связка на лавке.. smile
Регистрация: 14.12.2011
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:05) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Skyline,

Ни одним арабом Европа богата. Можно было найти кого-нибудь поинтереснее,но видимо решили непариться и съэкономить т к если не заиграет ,то не так обидно будет
Регистрация: 26.09.2006
№9 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Официально уже у нас!
Регистрация: 8.08.2016
№8 Написал: Батька (Сегодня, 17:02) #
  • +2
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Новосльцева верните в Ростов
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Scoter
Мда..... Не Смогли Абденура купить - купили авь да бы кого. Мевлю..... ну чтож посмотрим,главное чтобы второго Новосельцева не вышло

зачем нам араб который не хочет играть в нашем клубе?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: EMDM (Сегодня, 16:59) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Scoter
Мда..... Не Смогли Абденура купить - купили авь да бы кого. Мевлю..... ну чтож посмотрим,главное чтобы второго Новосельцева не вышло

Вот этим мне и не нравится Зенит! А ведь Новосельце сейчас бы играл в Ростове в основе! а так в Зените на лавке... хотя конечно, тут кого винить, он же сам согласился, никто насильно не заставлял... да и при другом тренере было...
Регистрация: 24.04.2008
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«МЮ»
почему не бесплатно?

Цитата: utekay
раз Ростову в последнем матче забить не смогли, значит защитники хорошие...логично, что купили

sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мда..... Не Смогли Абденура купить - купили авь да бы кого. Мевлю..... ну чтож посмотрим,главное чтобы второго Новосельцева не вышло
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:49) #
  • +5
  •  (11)

странно, а чего не за 800тыс рубликов?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
раз Ростову в последнем матче забить не смогли, значит защитники хорошие...логично, что купили


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (13)
online

Всё это очень похоже на мародёрство.
Регистрация: 30.08.2008
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