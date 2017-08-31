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"Ахмат" приобрел у "Амкара" Роланда Гиголаева (фото)

Полузащитник "Амкара" Роланд Гиголаев стал игроком "Ахмата", информирует твиттер грозненской команды.

Сообщается, что контракт с 27-летим хавбеком рассчитан на три года.

"Ахмат" приобрел у "Амкара" Роланда Гиголаева (фото)
Теги: Ахмат Трансферы
Сегодня, 16:48
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№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 17:39) #
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из - за бороды взяли наверно........
Регистрация: 28.02.2010
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