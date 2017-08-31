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СМИ: Артем Дзюба останется в "Зените"

Нападающий Артем Дзюба остается в "Зените", утверждает "Матч ТВ".

Сообщается, что на данный момент форвард не переходит ни в "Локомотив", ни в "Краснодар". Вероятнее всего, до закрытия трансферного окна ситуация не изменится.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 16:58
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23
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№23 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Egorysche
значит Смолов в ЦСКА?

значит снова Гинеру елдаком по щам

PROSPORTS MANAGEMENT - О СМОЛОВЕ: "ОН ОСТАЕТСЯ"

Компания ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, объявила, что форвард не покинет "быков" в летнее трансферное окно. Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".
– Он остается, – гласит подпись к фотографии Смолова на странице компании в Инстаграме.
Ранее сам Смолов опубликовал эту фотографию на своей странице, процитировав Гнойного - героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".
Регистрация: 9.03.2017
№22 Написал: oblom (Сегодня, 18:20) #
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online

Так уж повелось,там где Дзюба,команда чемпионом не становится.Опять кому то не повезло...
Регистрация: 11.02.2017
№21 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:16) #
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online

значит Смолов в ЦСКА?
Регистрация: 26.03.2015
№20 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чей воспитанник? Кто ответит?
Регистрация: 17.05.2015
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:04) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично...в ирге с "Автобусами" Дзюбы частенько не хватает...и smile наконец-то есть шанс стать Чемпионом, ну конечно не как Аленичев в прошлом сезоне....
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: suvirinimas (Сегодня, 17:51) #
  • +1
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online

Значит Зенит не будет чемпионом. Хочу спросить у зенитовских поклоников Дзюбы, почему ваш сильнейший нападающий Дзюба оказался ненужным никому. Кто ж отказался бы от Дзюбы, от сильнейшего нападающего России, тем более имеющего российский паспорт. А? По-моему ответ очевиден - Дзюба-бездарный футболист, не обладающий ни техникой, ни скоростью, ни дриблингом с мячом, ни ударом. Дзюбин футбол-зто тупые навесы в штрафную на его голову, а там как получится. В такой футбол уже давно не играют, это футбол вчерашнего дня. Вот поэтому он и оказался никому не нужным.
Регистрация: 9.02.2014
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:47) #
  • +1
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Цитата: Romella
он нахрен никому не нужен..

с его запросами он нужен только тёте Зине, она умеет и выполняет всё.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 17:43) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Верю в Артема!
Регистрация: 15.03.2009
№15 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:41) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: RoboGeo
норм, проснется как Кокорин


главное что бы кокоша не уснул опять как дзюба , хотя надеюсь на это
Регистрация: 19.06.2017
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зениту надо понять,что если Бздюба на скамейке,то в команде будет разлад.Ещё ни одна команда не становилась чемпионом,если в ней был Бздюба.
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Отлично. И золотишка чумазым тварям не видать

Чумазые в Африке и, пожалуй, на втором месте Спартак... так что, пилите, Миша, пилите дальше. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№12 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 17:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoboGeo
норм, проснется как Кокорин


Кокорин ничего особенного не показывает - делает то, что и должен... А вот Дзюбиньо что-то расклеился...
Регистрация: 10.05.2015
№11 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:22) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
норм, проснется как Кокорин


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
И все коменты Спартаковские)Любят Артемку мясные до глубины души)Не перешел и ладно.Для ротации сойдет.
Цитата: капля никотина
Отлично. И золотишка чумазым тварям не видать

Типа атмосферу расшатает?Так времена Деньгисова,Быстрова и Широкова прошли.Будет мутить в Зенит2 переедет)Костяк команды новый и из легов.И точно не ваша печаль.Хотя с 9 места виднее кто чемпионом станет.Кто бы не стал это точно не будет КБ Спартак.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:11) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
И золотишка чумазым тварям не видать

эт точно! так и останутся на девятом месте, свинота поганая


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: SVN (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (2)
online

жаль,в состав ему не пробиться.Без Дзюбы будет скучно в чемпионате России.
Регистрация: 22.10.2016
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 17:11) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Не видать бакланам чемпионства ..... Дзюба-это карма)))))))
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
потому что он нахрен никому не нужен...если только кокорину
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (13)

Сколько Полено в Зените, столько Зенит и без борьбы за "золото" ЧР.
Пусть ещё лет пять посидит у них на лавке. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: trent (Сегодня, 17:08) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»


бабло жабит, ёпта... stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (19)

Отлично. И золотишка чумазым тварям не видать
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (7)

та и куй с ним)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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