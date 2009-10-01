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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Официально: Миха Мевля стал игроком "Зенита"
"Ростов" и "Зенит" достигли договоренности о трансфере защитника Михи Мевли, информирует официальный сайт ростовчан.
"Миха выступал за наш клуб с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей, забил 2 гола и помог "Ростову" достойно выступить в еврокубках сезона 2016/2017. Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на сайте ростовской команды.
"Миха выступал за наш клуб с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей, забил 2 гола и помог "Ростову" достойно выступить в еврокубках сезона 2016/2017. Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на сайте ростовской команды.
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