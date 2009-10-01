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Официально: Миха Мевля стал игроком "Зенита"

"Ростов" и "Зенит" достигли договоренности о трансфере защитника Михи Мевли, информирует официальный сайт ростовчан.

"Миха выступал за наш клуб с сентября 2016 года. За желто-синих игрок провел 39 матчей, забил 2 гола и помог "Ростову" достойно выступить в еврокубках сезона 2016/2017. Желаем Михе удачи в дальнейшей карьере!", - говорится на сайте ростовской команды.
Теги: Зенит Мевля Ростов Трансферы
Сегодня, 17:02
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11
(3)
№11 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:16) #
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online

Цитата: nevada007
Только дураки не поймут, что "бесплатная распродажа" игроков Ростова бомжам, это подкуп!!!!!!! 100%!!!

да нет никакого подкупа. просто руководство ФК Ростов - некомпетентные люди сливающие команду. У них бизнес план как у героев одного культового мульта:
1)открыться
2)навариться
3)разориться
4)слиться

А зенит просто пользуется моментом
Регистрация: 26.03.2015
№10 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:43) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Только дураки не поймут, что "бесплатная распродажа" игроков Ростова бомжам, это подкуп!!!!!!! 100%!!!
Регистрация: 27.05.2016
№9 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Честно, сомнительное приобретение, хорошо бы ошибиться. Он играл только в командах оборонительного плана, а часто и с тремя ЦЗ, и как он покажет себя в команде атакующего плана, где разница в том, что на тебя быстро надвигаются игроки соперника в контратаке, не может предвидеть никто. Чем вам Нету не угодил, ну, очень трудно понять и зачем держат его в составе чемпионов Европы? Хотя, конечно, не фонтан(но за свои деньги), хорошо бы, чтобы Мевля меньше ошибался. Да и доверия к балканцам никогда не было.
Регистрация: 13.11.2009
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
по прозьбе манчини как и нобоа ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать.Будем смотреть.Хуже чем Нету играть точно не будет)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Отлично!
Всяко лучше, чем Нету!

это точно, добро пожаловать!


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:20) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тактика Баварии у нас, отбери у желтых все самое лучшее


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
словенец

значит Михаилом будет smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: bomjik
Всяко лучше, чем Нету!

а кто он по национальности?

словенец


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Всяко лучше, чем Нету!

а кто он по национальности?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!
Всяко лучше, чем Нету!


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
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