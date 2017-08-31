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"Зенит" подтвердил переход Мевли: контракт подписан на четыре года

"Зенит" официально объявил о переходе словенского защитника "Ростова" Михи Мевли в стан сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на четыре года.

Мевля родился 12 июня 1990 года в Любляне. Защитник начал профессиональную карьеру в словенской "Горице", где провел 4 сезона, принял участие в 122 матчах и забил 5 мячей. В 2013 году Миха Мевля в качестве свободного агента перешел в швейцарскую "Лозанну", за которую отыграл 34 матча и забил 1 мяч.

В следующем сезоне присоединился к израильскому клубу "Бней Сахнин", в составе которого провел 22 встречи. В 2015 году защитник перешел в бухарестское "Динамо" и отыграл 52 матча.

5 июня 2016-го защитник дебютировал в национальной сборной Словении, за год провел 5 матчей и забил 1 гол. В августе 2016-го Мевля присоединился к "Ростову", сыграл 29 матчей и забил 1 мяч.

"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Зенит Мевля Трансферы Ростов
Сегодня, 17:11
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(2)
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Велкам!
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asstor
Вот и славно. Мы приветствуем Миху. Санта-Барбара Зенита по поиску ЦЗ будем считать благополучно завершилась. Нету с чемоданом на выход...Благодарим.Старался,и
грал как мог.

А мог плохо)))))))))))))))))


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 17:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Заставить бы еще рыжего в паре играть.
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 17:23) #
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  •  (4)

Вот и славно. Мы приветствуем Миху. Санта-Барбара Зенита по поиску ЦЗ будем считать благополучно завершилась. Нету с чемоданом на выход...Благодарим.Старался,и
грал как мог.
Регистрация: 24.10.2012
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