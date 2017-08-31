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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Зенит" подтвердил переход Мевли: контракт подписан на четыре года
"Зенит" официально объявил о переходе словенского защитника "Ростова" Михи Мевли в стан сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на четыре года.
Мевля родился 12 июня 1990 года в Любляне. Защитник начал профессиональную карьеру в словенской "Горице", где провел 4 сезона, принял участие в 122 матчах и забил 5 мячей. В 2013 году Миха Мевля в качестве свободного агента перешел в швейцарскую "Лозанну", за которую отыграл 34 матча и забил 1 мяч.
В следующем сезоне присоединился к израильскому клубу "Бней Сахнин", в составе которого провел 22 встречи. В 2015 году защитник перешел в бухарестское "Динамо" и отыграл 52 матча.
5 июня 2016-го защитник дебютировал в национальной сборной Словении, за год провел 5 матчей и забил 1 гол. В августе 2016-го Мевля присоединился к "Ростову", сыграл 29 матчей и забил 1 мяч.
"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!", - говорится на официальном сайте клуба.
Мевля родился 12 июня 1990 года в Любляне. Защитник начал профессиональную карьеру в словенской "Горице", где провел 4 сезона, принял участие в 122 матчах и забил 5 мячей. В 2013 году Миха Мевля в качестве свободного агента перешел в швейцарскую "Лозанну", за которую отыграл 34 матча и забил 1 мяч.
В следующем сезоне присоединился к израильскому клубу "Бней Сахнин", в составе которого провел 22 встречи. В 2015 году защитник перешел в бухарестское "Динамо" и отыграл 52 матча.
5 июня 2016-го защитник дебютировал в национальной сборной Словении, за год провел 5 матчей и забил 1 гол. В августе 2016-го Мевля присоединился к "Ростову", сыграл 29 матчей и забил 1 мяч.
"Зенит" приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!", - говорится на официальном сайте клуба.
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