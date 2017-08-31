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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миха Мевля: огромное спасибо "Ростову" и его болельщикам
Новичок "Зенита" Миха Мевля поблагодарил "Ростов" и болельщиков донской команды.
"Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и работников базы. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку, которую они оказывали во время моего пребывания в "Ростове".
Мне посчастливилось играть с "Ростовом" в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, я провел здесь невероятный год. Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что "Ростов" - это одна большая семья.
Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что "Ростов" проведет отличный сезон. Для этого у команды все есть! Всем огромное спасибо! С любовью, Миха", - приводит слова словенца официальный сайт ростовчан.
"Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и работников базы. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку, которую они оказывали во время моего пребывания в "Ростове".
Мне посчастливилось играть с "Ростовом" в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, я провел здесь невероятный год. Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что "Ростов" - это одна большая семья.
Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что "Ростов" проведет отличный сезон. Для этого у команды все есть! Всем огромное спасибо! С любовью, Миха", - приводит слова словенца официальный сайт ростовчан.
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