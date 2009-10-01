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Массимо Каррера: никто со мной не согласовывал трансфер Толоя

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о договорённости московского клуба с центральным защитником "Аталанты" Рафаэлом Толоем.

"Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать", - цитирует Карреру "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:30
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27
(2)
№27 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Валеру верните!
Регистрация: 15.03.2009
№26 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Цитата: tfu
пробелы уберите, а то не пропускает ссылку и там в разделе трансферная история

Дак там ни слова за Спартак же нет. Блин, либо я переработал! laughing

Saison Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein MW Abl?se
17/18 31.08.2017 Atalanta Bergamo Italien Atal. Bergamo Spartak Moskau Russland Spartak Moskau 7,00 Mio. € ?

год дата из Аталана Италия в Спартак Москва (денежная стоимось) стоимость трансфера


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№25 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:13) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
пробелы уберите, а то не пропускает ссылку и там в разделе трансферная история

Дак там ни слова за Спартак же нет. Блин, либо я переработал! laughing


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№24 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
не первый уже об этом пишет. где вы смотрите? несколько раз заходил. на странице самого Толоя про Спартак нет ничего.

Цитата: ММВ
Цитата: tfu
На Трансфермаркте он у Вас, а это достаточно авторитетное издание

Да где вы это видите??? Дайте ссылку пжл!!

https:// www. transfermarkt. de / rafael-toloi/profil/spieler/7
2441

пробелы уберите, а то не пропускает ссылку и там в разделе трансферная история


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:02) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
наивный...не понял ещё куда попал, точнее во что влярался


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
На Трансфермаркте он у Вас, а это достаточно авторитетное издание

не первый уже об этом пишет. где вы смотрите? несколько раз заходил. на странице самого Толоя про Спартак нет ничего.

Цитата: ММВ
а где вы это видите??? Дайте ссылку пжл!!

сайт не пропускает ссылку. я тоже не пойму где там про Спартак
Регистрация: 21.12.2010
№21 Написал: SVN (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (4)
online

если вспомнить как Кареру не стали приглашать на вручение призов лучших игроков прошлого сезона,что тут удивляться.Родионов получал за него приз лучшего тренера сезона.
Регистрация: 22.10.2016
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лысый
Прикрывают скорее всего таким образом другой трансфер

прикрывают трансфер нового тренера
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
На Трансфермаркте он у Вас, а это достаточно авторитетное издание

Да где вы это видите??? Дайте ссылку пжл!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№18 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:55) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Все наши издания ссылаются на некий твит. У самих итальянцев было только предположение на переход (вчера), а сегодня пока нет ничего. Так.что вполне может быть вбросом.

На Трансфермаркте он у Вас, а это достаточно авторитетное издание


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№17 Написал: SVN (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Алексей2010
Так купили или нет этого Толоя?

думаешь кто то знает...наверно официально Спартак должен объявить о покупке этого футболиста.Но однозначно Федун должен разогнать своих помощников.
Регистрация: 22.10.2016
№16 Написал: лысый Москва (Сегодня, 17:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Прикрывают скорее всего таким образом другой трансфер
Регистрация: 26.05.2007
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:51) #
  • +4
  •  (6)

Если переход не согласован с Каррерой,то можно говорить с большой долей вероятности,что он может уйти.
Регистрация: 20.03.2017
№14 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 17:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так купили или нет этого Толоя?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все наши издания ссылаются на некий твит. У самих итальянцев было только предположение на переход (вчера), а сегодня пока нет ничего. Так.что вполне может быть вбросом.
Регистрация: 21.12.2010
№12 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:47) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Если данная информация правдива и трансфер совершён,то это минимум неуважение к главному тренеру..

Не помню чтобы Федун уважал хоть одного тренера. Для него это 10%.
Регистрация: 2.08.2010
№11 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: tfu
По-моему руководство Спартака делает все, чтоб Каррера свалил...

Для этого руководству достаточно заглянуть в таблицу..


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№10 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:46) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато потом отмазки будут, мол мы ему игроков купили, а то, что команда провалилась-вина тренера.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:42) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если данная информация правдива и трансфер совершён,то это минимум неуважение к главному тренеру..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (6)
online

Эти СМИ просто трындец какой-то...Как без тренера взять игрока??? Думаю,что это пуля...Какое-то недопонимание.... Собственно , завтра это все будет ясно наверняка!!


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:41) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
МАССИМО КАРРЕРА: НИКТО СО МНОЙ НЕ СОГЛАСОВЫВАЛ ТРАНСФЕР ТОЛОЯ

Дык тебе этим и говорят: Кто ты такой, макаронник? smile
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:41) #
  • -1
  •  (7)

Ничего.
Сейчас по прилёту Карреры в Москву "перетрут" между собой, и - порядок! blush
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: safonas (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (2)

а кто звонил то ему?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Идиотизм!Измайлов Карреру выживает?

без подачи федуна здесь точно не обошлось
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 17:37) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Скандалы,интриги,расследова
ния"...Вот же журнашлюбам всё неймётся. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:36) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем они так поступают?


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:33) #
  • +13
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
По-моему руководство Спартака делает все, чтоб Каррера свалил...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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