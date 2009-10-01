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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: никто со мной не согласовывал трансфер Толоя
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о договорённости московского клуба с центральным защитником "Аталанты" Рафаэлом Толоем.
"Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать", - цитирует Карреру "Чемпионат".
"Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать", - цитирует Карреру "Чемпионат".
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