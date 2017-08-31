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Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента

Новичок сине-бело-голубых Миха Мевля дал первое интервью клубной пресс-службе.

— Миха, добро пожаловать в «Зенит»! Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?

— Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».

— У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?

— На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.

— Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?

— Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.

— Вы — первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?

— Конечно, «Зенит» — это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.

— Как ваши успехи с русским языком?

— Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам.

— С игровым номером определились?

— Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его.

— Сейчас вы находитесь в расположении национальной сборной. Когда планируете присоединиться к команде?

— Да, мы сейчас в Словакии, где сыграем завтра, а затем у нас матч против Литвы 4 сентября. Сразу после этого приеду в Петербург.

ФК "Зенит"
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 17:36
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6
(2)
№6 Написал: ADonskoi (Сегодня, 18:16) #
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online

Обычно переходя на зенитовскую зарплату, атлеты говорят, что полюбили Зенит еще с пеленок в глухой европейской деревушке . и теперь безмерно счастливы. НЕ будем завидовать их радости, лишь бы забивали.
Регистрация: 17.07.2014
№5 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Сядет рядом с Новосельцевым.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все-таки, что-то, не то в консерватории РФС...я о трансферном окне. Любой клуб, набравший ход, при желании, в этот период можно развалить не по спортивному принципу, а чисто-бизнес. Неправильно это. Состав должен быть определен до 1 тура нового сезона, а так....8 туров прошло, а прошло-бы 6 или 12 туров....теперь трансферное окно можно вообще не закрывать...логика такая.
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:46) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента
Ну хоть континент поставил в известность , а то он не в курсе был .


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 17:44) #
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online

Цитата: Новичёк
Континента... Пффффф..... Всей галактики

Не пугайся...это жаба..Чуть-чуть подушит и отпустит


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Новичёк (Сегодня, 17:40) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Континента... Пффффф..... Всей галактики....
Регистрация: 2.08.2017
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