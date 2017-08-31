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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента
Новичок сине-бело-голубых Миха Мевля дал первое интервью клубной пресс-службе.
— Миха, добро пожаловать в «Зенит»! Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?
— Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».
— У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?
— На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.
— Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?
— Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.
— Вы — первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?
— Конечно, «Зенит» — это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.
— Как ваши успехи с русским языком?
— Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам.
— С игровым номером определились?
— Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его.
— Сейчас вы находитесь в расположении национальной сборной. Когда планируете присоединиться к команде?
— Да, мы сейчас в Словакии, где сыграем завтра, а затем у нас матч против Литвы 4 сентября. Сразу после этого приеду в Петербург.
ФК "Зенит"
— Миха, добро пожаловать в «Зенит»! Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?
— Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».
— У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?
— На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.
— Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?
— Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.
— Вы — первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?
— Конечно, «Зенит» — это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.
— Как ваши успехи с русским языком?
— Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам.
— С игровым номером определились?
— Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его.
— Сейчас вы находитесь в расположении национальной сборной. Когда планируете присоединиться к команде?
— Да, мы сейчас в Словакии, где сыграем завтра, а затем у нас матч против Литвы 4 сентября. Сразу после этого приеду в Петербург.
ФК "Зенит"
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