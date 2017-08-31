Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов континента

Новичок сине-бело-голубых Миха Мевля дал первое интервью клубной пресс-службе.— Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».— На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.— Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.— Конечно, «Зенит» — это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.— Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам.— Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его.— Да, мы сейчас в Словакии, где сыграем завтра, а затем у нас матч против Литвы 4 сентября. Сразу после этого приеду в Петербург.