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СМИ: "Рубин" подпишет молодого иранского полузащитника

Полузащитник Реза Шекари станет игроком "Рубина", информирует "Реальное время".

Сообщается, что 19-летний иранец перейдет в казанский клуб на правах свободного агента. Футболист провел 11 матчей за сборную Ирана (U-19) и забил шесть мячей.
Теги: Рубин Трансферы
Сегодня, 17:48
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