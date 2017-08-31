Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:53
Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать (18)
Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать (18)
09:44
Валерий Масалитин: Гинер, конечно, влиятельный человек, но не настолько, чтобы снимать Будогосского (1)
Валерий Масалитин: Гинер, конечно, влиятельный человек, но не настолько, чтобы снимать Будогосского (1)
СМИ: "Рубин" подпишет молодого иранского полузащитника
Полузащитник Реза Шекари станет игроком "Рубина", информирует "Реальное время".
Сообщается, что 19-летний иранец перейдет в казанский клуб на правах свободного агента. Футболист провел 11 матчей за сборную Ирана (U-19) и забил шесть мячей.
Сообщается, что 19-летний иранец перейдет в казанский клуб на правах свободного агента. Футболист провел 11 матчей за сборную Ирана (U-19) и забил шесть мячей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.