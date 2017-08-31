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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ProSports Management: Смолов остается
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов останется в стане "быков". Об этом сообщает Instagram компании ProSports Management, с которой сотрудничает футболист.
"Он остается" - говорится в сообщении ProSports Management.
Напомним, сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Зенита" и ЦСКА.
"Он остается" - говорится в сообщении ProSports Management.
Напомним, сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Зенита" и ЦСКА.
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