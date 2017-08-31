Опрос:

Новости партнеров

ProSports Management: Смолов остается

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов останется в стане "быков". Об этом сообщает Instagram компании ProSports Management, с которой сотрудничает футболист.

"Он остается" - говорится в сообщении ProSports Management.

Напомним, сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Зенита" и ЦСКА.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 18:16
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online

забил в поисковик название компании, перелопатил кучу сайтов, твиттеров и инстаграммов с этим названием и нигде этого сообщения нет... где пруфы, Билли?)
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
отлично, нечего шило на мыло менять и сидеть на банке

забивай 10-ку до перерыва и гоу в Европу
Регистрация: 7.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.