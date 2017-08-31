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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арарат": после ухода Валерия Оганесяна со счета исчезло 20 млн рублей
Официальный представитель московского "Арарата" заявил, что после ухода экс-президента клуба Валерия Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей.
"Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днём показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей без соответствующих документов.
Проверка, проведённая финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку", - заявили в клубе.
Чемпионат
"Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днём показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей без соответствующих документов.
Проверка, проведённая финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку", - заявили в клубе.
Чемпионат
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