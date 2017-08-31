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Йоан Молло может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

Бывший хавбек "Зенита" Йоан Молло может перебраться в чемпионат Англии, передает L'?quipe.

Сообщается, что к 28-летнему игроку проявляет интерес "Фулхэм".

Также Молло может продолжить карьеру в азербайджанском "Карабахе", сообщает Azerifootball. Напомним, клуб в этом году сыграет в Лиге чемпионов.
Теги: Молло
Сегодня, 18:28
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