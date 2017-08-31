Йоан Молло может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

Бывший хавбек "Зенита" Йоан Молло может перебраться в чемпионат Англии, передает L'?quipe.Сообщается, что к 28-летнему игроку проявляет интерес "Фулхэм".Также Молло может продолжить карьеру в азербайджанском "Карабахе", сообщает Azerifootball. Напомним, клуб в этом году сыграет в Лиге чемпионов.