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"Уфа" подписала одноклубника Антона Митрюшкина

"Уфа" внесла в заявку на текущий сезон полузащитника Веролюба Салатича, который ранее выступал за "Сьон".

Швейцарский футболист будет выступать в чемпионате России под шестым номером, передает официальный сайт РФПЛ.
Теги: Уфа Трансферы
Сегодня, 20:24
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