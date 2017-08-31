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"Фулхэм" объявил о подписании контракта с Йоаном Молло (фото)

Полузащитник Йоан Молло подписал контракт с "Фулхэмом", передает официальный сайт клуба.

Соглашение с 28-летним французом рассчитано на 2 года. Напомним, ранее Молло расторг контракт с "Зенитом" по взаимной договоренности.

"Фулхэм" объявил о подписании контракта с Йоаном Молло (фото)
Теги: Фулхэм Трансферы Молло
Сегодня, 20:38
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9
(2)
№9 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
вот что значит вовремя выскочил из болота
Регистрация: 9.03.2017
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи.Шансов по сути не имел,в новом Зените при Ригони и прочих смысла ему сидеть в запасе не было.Пусть в Англии играет.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Хитрый Лис,
Там и судьи некоторые не против. Так что полезный для команды игрок.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это хорошо...этого пристроили...кто там следующий?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Сергей Белан (Сегодня, 20:47) #
  • +13
  •  (13)

А по мне так чувак норм катает.Действительно обидно,что не дали поиграть.
Регистрация: 9.12.2015
№4 Написал: grisha (Сегодня, 20:43) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
В стране педерастов ему самое место...

Так он в России - мечта !
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (8)

Хитрый Лис,
А это разве не зенит???
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:42) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи!…жаль в Зените не дали время раскрыться....
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:40) #
  • -14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
В стране педерастов ему самое место...
Регистрация: 19.03.2010
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