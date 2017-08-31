"Фулхэм" объявил о подписании контракта с Йоаном Молло (фото)

Полузащитник Йоан Молло подписал контракт с "Фулхэмом", передает официальный сайт клуба.Соглашение с 28-летним французом рассчитано на 2 года. Напомним, ранее Молло расторг контракт с "Зенитом" по взаимной договоренности.