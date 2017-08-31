Сергей Галицкий вошел в топ-100 самых влиятельных россиян столетия

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий попал сотню самых влиятельных русских людей столетия. Рейтинг опубликовало издание Forbes.Сообщается, что в списке также значится теннисистка Мария Шарапова и хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк.