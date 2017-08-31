Опрос:

Новости партнеров

Сергей Галицкий вошел в топ-100 самых влиятельных россиян столетия

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий попал сотню самых влиятельных русских людей столетия. Рейтинг опубликовало издание Forbes.

Сообщается, что в списке также значится теннисистка Мария Шарапова и хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк.

Газета.Ru
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 20:51
Напечатать
12
(0)
№12 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так влиятельных или по просту богатых , список ???
Регистрация: 18.06.2015
№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: MAG554
сейчас в провинции у него конкурент появился "пятерочка".

все затариваемся в Пятерочке,магнит в топку с его гнилыми помидорами))
Регистрация: 9.03.2017
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: grisha
Насмешил

это хорошо. смех продлевает жизнь )
Регистрация: 21.12.2010
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Все бандитские магазины принадлежат вовке, но, как бы, матвиенке

ну что за убогое существо, везде у него Путин виноват...
Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним.
(с) Салтыков-Щедрин
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: grisha (Сегодня, 21:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
появился "пятерочка". не знаю какому "влиятельному" человеку принадлежит

Насмешил )))))))))))))))))))))))))
Все бандитские магазины принадлежат вовке, но, как бы, матвиенке )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
и что тут хорошего?

где я написал, что хорошо? нишу занял по факту. сейчас в провинции у него конкурент появился "пятерочка". не знаю какому "влиятельному" человеку принадлежит
Регистрация: 21.12.2010
№6 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: MAG554
ну, а что. волчьи законы. не ты, так тебя.

и что тут хорошего?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
В том самом предприятии, что задушило тысячи предприятий мелкого и среднего бизнеса?

ну, а что. волчьи законы. не ты, так тебя.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
на цены в Магните

В том самом предприятии, что задушило тысячи предприятий мелкого и среднего бизнеса? Это конечно влияние.
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
И на что же он влияет?

на цены в Магните
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
И на что же он влияет?

На людей
Доказывает удивительную вещь, что можно не быть педерастом путина - и не погибнуть в ДТП
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
И на что же он влияет?
Регистрация: 19.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.