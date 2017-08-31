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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Капитан молодежной команды ЦСКА перешел в "Химки"
Защитник молодежной команды ЦСКА Муталип Алибеков продолжит карьеру в "Химках".
"20-летний выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА с 2013 года защищал армейские цвета, а в молодежке дорос до статуса капитана. В сезоне-2017/18 Алибеков сыграл во всех восьми прошедших матчах молодежного первенства и забил четыре гола.
Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сообщается на официальном сайте ЦСКА.
"20-летний выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА с 2013 года защищал армейские цвета, а в молодежке дорос до статуса капитана. В сезоне-2017/18 Алибеков сыграл во всех восьми прошедших матчах молодежного первенства и забил четыре гола.
Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сообщается на официальном сайте ЦСКА.
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