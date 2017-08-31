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Капитан молодежной команды ЦСКА перешел в "Химки"

Защитник молодежной команды ЦСКА Муталип Алибеков продолжит карьеру в "Химках".

"20-летний выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА с 2013 года защищал армейские цвета, а в молодежке дорос до статуса капитана. В сезоне-2017/18 Алибеков сыграл во всех восьми прошедших матчах молодежного первенства и забил четыре гола.

Мы благодарим Муталипа за проведенное в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сообщается на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА Химки Трансферы
Сегодня, 20:54
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